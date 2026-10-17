Тома Круза обвинили в попытке привлечь Джима Керри к саентологии
Киев • УНН
Дженни Маккарти утверждает, что Том Круз пытался заинтересовать её и Джима Керри саентологией. Из-за этого Керри отказался от поездки в Аспен.
Американская актриса и телеведущая Дженни Маккарти заявила, что голливудская звезда Том Круз якобы пытался привлечь ее и актера Джима Керри к саентологии. По ее словам, это произошло во время свадьбы Круза с Кэти Холмс в 2006 году. Об этом сообщает Entertainment Weekly, пишет УНН.
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Маккарти рассказала о событиях в своем подкасте. Она утверждает, что во время предсвадебного ужина почувствовала необычную атмосферу среди гостей, связанных с Церковью саентологии.
Особенно актрисе запомнился момент, когда она попросила разрешения подержать на руках маленькую дочь Круза и Холмс, Сури. По словам Маккарти, после ее просьбы среди присутствующих воцарилась напряженная тишина.
Джим Керри отказался от приглашения Круза
Маккарти также вспомнила неловкую встречу с лидером саентологов Дэвидом Мицкевичем. Она считает, что невольно оскорбила его во время разговора, после чего почувствовала холодное отношение.
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По словам актрисы, ранее Круз приглашал ее и Джима Керри в Аспен. Однако Керри отказался от поездки, поскольку опасался, что их попытаются привлечь к саентологии.
Маккарти убеждена, что во время общения со звездной парой действительно предпринимались попытки заинтересовать их религиозным движением. В то же время это остается ее личной оценкой событий.
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