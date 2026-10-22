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Том Круз получит одну из самых престижных наград Голливуда за вклад в кинематограф

Киев • УНН

 • 4900 просмотра

Том Круз станет лауреатом премии AFI Life Achievement Award в апреле 2027 года. Актёр трижды номинировался на «Оскар» и является обладателем почётной премии Академии.

Том Круз получит одну из самых престижных наград Голливуда за вклад в кинематограф

Американский актер Том Круз станет лауреатом премии Американского института киноискусства (AFI) за выдающиеся достижения на протяжении карьеры. Торжественная церемония награждения состоится в апреле 2027 года в Голливуде. Об этом 21 октября сообщило Reuters, пишет УНН.

Детали

Награду AFI Life Achievement Award вручают с 1973 года деятелям искусства, внесшим выдающийся вклад в развитие кинематографа. Ранее ее получали Элизабет Тейлор, Том Хэнкс и другие легенды Голливуда.

Председатель совета директоров AFI Кэтлин Кеннеди отметила преданность Круза кино и его убеждение в том, что фильмы способны объединять людей.

Карьера Тома Круза и его главные достижения

Актер приобрел мировую популярность благодаря фильмам "Лучший стрелок", "Джерри Магуайер" и франшизе "Миссия невыполнима". Он также известен тем, что самостоятельно выполняет немало опасных трюков.

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За свою карьеру Круз получил 3 номинации на "Оскар" за актерскую игру, а в 2025 году его отметили почетной премией Американской киноакадемии.

В то же время последний фильм актера "Digger" не оправдал кассовых ожиданий. Несмотря на это, Американский институт киноискусства решил отметить многолетний вклад Круза в развитие мирового кино.

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Степан Гафтко

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