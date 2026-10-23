Звезда сериала «Остаться в живых» Эванджелин Лилли объяснила, почему покинула Голливуд на пике популярности
Киев • УНН
Звезда «Остаться в живых» и Marvel Эванджелин Лилли покинула Голливуд ради личной жизни. Она не исключает возвращения, но планов нет.
Канадская актриса Эванджелин Лилли, известная по сериалу «Остаться в живых» (Lost) и фильмам Marvel, рассказала, почему решила отказаться от актерской карьеры, несмотря на успех в Голливуде. Об этом 22 октября сообщило издание Entertainment News, пишет УНН.
Детали
47-летняя актриса приобрела мировую популярность благодаря роли Кейт Остин в сериале «Остаться в живых». Позже она сыграла эльфийку Тауриэль в кинотрилогии «Хоббит», а также Хоуп ван Дайн, известную как Оса, в фильмах киновселенной Marvel.
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Несмотря на успешную карьеру, Лилли решила отойти от кинематографа. Ранее актриса объясняла, что стремится больше времени уделять личной жизни и занятиям вне съемочной площадки.
Вернется ли Эванджелин Лилли в кино
В июне 2024 года актриса публично объявила о решении покинуть Голливуд. Тогда она отметила, что довольна своим выбором, хотя изменение профессиональной жизни стало для нее серьезным шагом.
Лилли также не исключала возможности возвращения к актерской работе в будущем, однако конкретных планов относительно новых ролей не объявляла.
В настоящее время нет подтвержденной информации о ее участии в новых кинопроектах.
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