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Звезда сериала «Остаться в живых» Эванджелин Лилли объяснила, почему покинула Голливуд на пике популярности

Киев • УНН

 • 880 просмотра

Звезда «Остаться в живых» и Marvel Эванджелин Лилли покинула Голливуд ради личной жизни. Она не исключает возвращения, но планов нет.

Звезда сериала «Остаться в живых» Эванджелин Лилли объяснила, почему покинула Голливуд на пике популярности

Канадская актриса Эванджелин Лилли, известная по сериалу «Остаться в живых» (Lost) и фильмам Marvel, рассказала, почему решила отказаться от актерской карьеры, несмотря на успех в Голливуде. Об этом 22 октября сообщило издание Entertainment News, пишет УНН.

Детали

47-летняя актриса приобрела мировую популярность благодаря роли Кейт Остин в сериале «Остаться в живых». Позже она сыграла эльфийку Тауриэль в кинотрилогии «Хоббит», а также Хоуп ван Дайн, известную как Оса, в фильмах киновселенной Marvel.

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Несмотря на успешную карьеру, Лилли решила отойти от кинематографа. Ранее актриса объясняла, что стремится больше времени уделять личной жизни и занятиям вне съемочной площадки.

Вернется ли Эванджелин Лилли в кино

В июне 2024 года актриса публично объявила о решении покинуть Голливуд. Тогда она отметила, что довольна своим выбором, хотя изменение профессиональной жизни стало для нее серьезным шагом.

Лилли также не исключала возможности возвращения к актерской работе в будущем, однако конкретных планов относительно новых ролей не объявляла.

В настоящее время нет подтвержденной информации о ее участии в новых кинопроектах.

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