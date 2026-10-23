Бывшие супруги телеведущих, чей роман вызвал скандал, объявили о помолвке друг с другом

Американский актёр сериала «Район Мелроуз» Эндрю Шу и адвокат Марили Фибиг объявили о помолвке после 3 лет отношений. Особое внимание к паре привлекла история их знакомства: ранее их бывшие партнёры, телеведущие Эми Робак и Ти Джей Холмс, сами стали парой. Об этом сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на PEOPLE, пишет УНН.

Детали

О помолвке Эндрю Шу рассказал в интервью PEOPLE. Актёр отметил, что благодарен за неожиданные изменения в личной жизни и возможность построить новые отношения.

История началась в ноябре 2022 года, когда роман ведущих программы GMA3 Эми Робак и Ти Джея Холмса стал публичным. На тот момент оба состояли в браках, хотя впоследствии утверждали, что уже расстались со своими партнёрами.

Как бывшие партнёры телеведущих стали парой

В марте 2023 года Эндрю Шу официально развёлся с Эми Робак, а в октябре того же года завершился брак Марили Фибиг с Ти Джеем Холмсом.

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Впоследствии Шу и Фибиг начали встречаться. По словам актёра, их отношения развивались естественно, когда оба нуждались в поддержке после изменений в личной жизни.

Эндрю воспитывает 3 сыновей от предыдущего брака, а у Марили есть дочь.

Примечательно, что новость об их помолвке появилась вскоре после того, как Эми Робак и Ти Джей Холмс поженились. Таким образом, обе пары, чьи предыдущие браки оказались в центре громкой истории, теперь начали новый этап личной жизни.

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