“Барселона” - “Реал” - анонс Ель Класіко на “Камп Ноу”

У неділю, 25 жовтня, "Барселона" та "Реал" зіграють перше Ель Класіко цього сезону в рамках Ла Ліги. Матч відбудеться на домашньому стадіоні "Барси" - "Камп Ноу". Каталонці підходять до принципового протистояння в статусі лідера чемпіонату зі стовідсотковим результатом, проте обидві команди мають суттєві кадрові втрати через травми та дискваліфікації, пише УНН.

Деталі

Перший матч у цьому сезоні між "Барселоною" та "Реалом" відбудеться у неділю, 25 жовтня, в рамках Ла Ліги. Він пройде на стадіоні "Камп Ноу", де досі тривають будівельні роботи.

Це означає, що місткість стадіону обмежена трохи більше ніж 60 000 місць, тому придбати квитки буде складніше, ніж у попередні роки. До сезону 2027/28 стадіон повинен вміщати 105 000 глядачів, що знову зробить його найбільшим футбольним стадіоном Європи.

"Ель Класіко" - це не просто футбольний матч. "Барселона" та "Реал" щосезону в рамках Ла Ліги стають головними дійовими особами однієї з найгучніших спортивних подій у світі.

"Ель Класіко" - це матч, на який з нетерпінням чекають футбольні вболівальники у всьому світі, і його транслюють у понад 190 країнах.

Історія протистоянь

Вперше "Барселона" та "Реал" зійшлися в матчі "Ель Класіко" в рамках Ла Ліги 17 лютого 1929 року. Зустріч відбулася на стадіоні "Лес Кортс" у рамках другого туру чемпіонату, і "Реал" переміг з рахунком 1:2 завдяки дублю Морери.

За всю історію клубів, команди зустрічалися між собою 300 раз. У 110 поєдинках була зафіксована перемога "Реалу", у 128 матчах - перемога "Барселони", а у 62 поєдинках була зафіксована нічия.

Загалом же у Ла Лізі "Реал" та "Барселона" зустрічалися 192 рази, де перевагу мають "вершкові" - 80 перемог проти 77 у "Барси".

Минулого сезону команди зустрічалися тричі. Двічі у Ла Лізі та одного разу у Суперкубку Іспанії.

У першому колі чемпіонату Іспанії перемогу святкував "Реал" (2:1), а у другому - перемогу здобула "Барселона" - 2:0, що дозволила "синьо-гранатовим" достроково стати чемпіонами.

У січні "Барселона" стала володарем Суперкубка Іспанії, здолавши мадридський "Реал" у фінальному поєдинку. Матч відзначився високою результативністю, напруженою боротьбою та вилученням у компенсований час.

"Барселона" достроково стала чемпіоном Іспанії після перемоги над "Реалом"

Перед матчем

На тижні команди провели свої матчі у Лізі чемпіонів, де "Барселона" поступилася "ПСЖ" Іллі Забарного (4:2), а "Реал" розгромив "Лейпциг" - 4:1.

У цьому поєдинку "Реалу" не допоможуть через травми Рауль Асенсіо, Родріго, а також Вінісіус Жуніор, який у матчі проти "Вільяреалу" отримав пряму червону картку, а потім отримав чотириматчеву дискваліфікацію.

"Барселоні" ж не допоможуть Рооні Барджі, Ерік Гарсія та Дані Ольмо, який травмувався у матчі проти "ПСЖ".

"Барселона" здобула Суперкубок Іспанії-2026, перемігши "Реал" у результативному Ель Класіко

Фаворит, де дивитися

Наразі Барселона очолює турнірну таблицю здобувши всі перемоги в дев'яти поєдинках чемпіонату. "Вершкові" відстають від каталонців на шість залікових балів.

Фаворитом у цьому поєдинку букмекери бачать "Барселону", на перемогу якої ставки приймаються з коефіцієнтом 1,61. Нічия – 5,66. Виграш мадридців – 3,80.

У прямому ефірі поєдинок буде доступний на каналі "Футбол 1" медіасервісу Megogo.

"Шахтар" зазнав першої поразки в Лізі чемпіонів, "Реал" розгромив "Лейпциг": результати матчів 21 жовтня