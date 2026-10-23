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«Барселона» — «Реал» — анонс Эль Класико на «Камп Ноу»

Киев • УНН

 • 852 просмотра

25 октября «Барселона» и «Реал» сыграют первое Эль Класико сезона в Ла Лиге. Каталонцы лидируют, но обе команды потеряли игроков.

«Барселона» — «Реал» — анонс Эль Класико на «Камп Ноу»

В воскресенье, 25 октября, «Барселона» и «Реал» сыграют первое Эль Класико этого сезона в рамках Ла Лиги. Матч состоится на домашнем стадионе «Барсы» — «Камп Ноу». Каталонцы подходят к принципиальному противостоянию в статусе лидера чемпионата со стопроцентным результатом, однако обе команды имеют существенные кадровые потери из-за травм и дисквалификаций, пишет УНН.

Детали

Первый матч в этом сезоне между «Барселоной» и «Реалом» состоится в воскресенье, 25 октября, в рамках Ла Лиги. Он пройдет на стадионе «Камп Ноу», где до сих пор продолжаются строительные работы.

Это означает, что вместимость стадиона ограничена немногим более чем 60 000 мест, поэтому приобрести билеты будет сложнее, чем в предыдущие годы. К сезону 2027/28 стадион должен вмещать 105 000 зрителей, что снова сделает его крупнейшим футбольным стадионом Европы.

«Эль Класико» — это не просто футбольный матч. «Барселона» и «Реал» каждый сезон в рамках Ла Лиги становятся главными действующими лицами одного из самых громких спортивных событий в мире.

«Эль Класико» — это матч, которого с нетерпением ждут футбольные болельщики во всем мире, и его транслируют более чем в 190 странах. 

История противостояний

Впервые «Барселона» и «Реал» сошлись в матче «Эль Класико» в рамках Ла Лиги 17 февраля 1929 года. Встреча состоялась на стадионе «Лес Кортс» в рамках второго тура чемпионата, и «Реал» победил со счетом 1:2 благодаря дублю Мореры.

За всю историю клубов команды встречались между собой 300 раз. В 110 поединках была зафиксирована победа «Реала», в 128 матчах — победа «Барселоны», а в 62 поединках была зафиксирована ничья.

Всего же в Ла Лиге «Реал» и «Барселона» встречались 192 раза, причем преимущество имеют «сливочные» — 80 побед против 77 у «Барсы».

В прошлом сезоне команды встречались трижды: дважды в Ла Лиге и один раз в Суперкубке Испании.

В первом круге чемпионата Испании победу праздновал «Реал» (2:1), а во втором победу одержала «Барселона» — 2:0, что позволило «сине-гранатовым» досрочно стать чемпионами.

В январе «Барселона» стала обладателем Суперкубка Испании, одолев мадридский «Реал» в финальном поединке. Матч отличался высокой результативностью, напряженной борьбой и удалением в компенсированное время.

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Перед матчем

На неделе команды провели свои матчи в Лиге чемпионов, где «Барселона» уступила «ПСЖ» Ильи Забарного (4:2), а «Реал» разгромил «Лейпциг» — 4:1.

В этом поединке «Реалу» из-за травм не помогут Рауль Асенсио и Родриго, а также Винисиус Жуниор, который в матче против «Вильярреала» получил прямую красную карточку, а затем получил четырехматчевую дисквалификацию.

«Барселоне» же не помогут Руни Барджи, Эрик Гарсия и Дани Ольмо, который получил травму в матче против «ПСЖ».

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Фаворит, где смотреть

Сейчас «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, одержав все победы в девяти матчах чемпионата. «Сливочные» отстают от каталонцев на шесть зачетных баллов.

Фаворитом в этом поединке букмекеры считают «Барселону», ставки на победу которой принимаются с коэффициентом 1,61. Ничья — 5,66. Победа мадридцев — 3,80.

В прямом эфире поединок будет доступен на канале «Футбол 1» медиасервиса Megogo.

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Павел Башинский

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