Меган Фокс "не турбує" роман колишнього MGK з Дакотою Джонсон

Фото: instagram.com/meganfox

Акторку Меган Фокс, за повідомленнями, не турбує новий роман її колишнього Machine Gun Kelly з акторкою Дакотою Джонсон. Про це УНН пише з посиланням на Daily Mail.

Деталі

40-річна акторка, яка має 18-місячну доньку Сагу Блейд Фокс-Бейкер з 36-річним музикантом, не планує повертатися до їхніх минулих стосунків, оскільки вона зосереджена на інших пріоритетах у своєму житті.

Фокс "не турбує" те, що її колишній змінив своє життя, і вона не зацікавлена ​​втручатися в його любовне життя, повідомили джерела TMZ.

Інсайдери також повідомили видання, що Фокс наразі самотня і планує зберегти це, оскільки вона зосереджується на тому, щоб бути практичною матір'ю та заробляти гроші.

Це сталося невдовзі після того, як Фокс запустила свою ексклюзивну сторінку контенту на Subs.com та після запуску її нової рекламної кампанії для компанії телемедицини Ro.

Колишня пара, яка розірвала заручини у листопаді 2024 року та стала батьками дитини у березні 2025 року, за повідомленнями, більше не має жодних стосунків, окрім спільного виховання дитини.

"MGK та Меган закінчили і спілкуються лише про свою доньку та спільне виховання дитини, - повідомило джерело Us Weekly наприкінці вересня. - Вони обидва знають, що мають токсичні схильності, і так набагато краще".

Джерело також повідомило, що репер "завжди любитиме Меган і матиме до неї слабкість", але сказав, що він "відмовився від романтичних стосунків з нею кілька місяців тому".

У Фокс та MGK, уродженого Колсона Бейкера, народилася донька у березні 2025 року, лише через чотири місяці після того, як їхні стосунки, як повідомляється, закінчилися у листопаді 2024 року після заяв акторки, що він спілкувався з іншими жінками.

Вона також є матір'ю трьох синів — 13-річного Ноя, 11-річного Бодхі та дев'ятирічного Джорні — від попереднього шлюбу з Браяном Остіном Гріном. MGK також є батьком 17-річної доньки Кейсі, яку він має з колишньою дружиною Еммою Кеннон.

У MGK та Фокс були бурхливі стосунки з періодичними перервами, які тривали близько чотирьох з половиною років.

У січні цього року джерело розповіло People: "Їхні стосунки на цей момент зводяться до спільного виховання дитини. Меган зосереджена на своїх дітях та маляті, і просто освоюється в цьому новому розділі. Це справді її пріоритет".

"Меган дуже рада, як він піклується про неї та дитину. Хоча вони все ще живуть окремо, вони проводять багато часу разом як сім'я. Вони ставлять дитину на перше місце, і це зблизило їх у багатьох стосунках", - сказало джерело.

Меган Фокс запустила сторінку з відвертим платним контентом і спричинила збій сайту через наплив шанувальників

Лише минулого тижня Джонсон помітили, коли вона чекала на MGK біля студії звукозапису в Лос-Анджелесі.

У п'ятницю джерело повідомило Daily Mail, що Джонсон розповіла друзям, що стосунки між нею та Machine Gun Kelly розгоряються після часу, проведеного разом на весіллі Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі 4 липня.

"Вона сказала друзям, що у них чудова сексуальна хімія, і це найкращий секс, який вона коли-небудь мала, вона називає це "феєрверком", — сказало джерело.

Інсайдер, близький до акторки, також повідомив Daily Mail, що вони говорять про своє майбутнє та знайомство його з її родиною.

"Вони домовилися, що у них будуть найгарніші діти, і вона хоче дітей, тому, хоча на перший погляд вони виглядають дуже несподіваною парою, я думаю, що зрештою вони хочуть одного й того ж: сім'ї. Насправді, у них досить міцний фундамент, оскільки вони починали як друзі та добре познайомилися одне з одним, перш ніж між ними зав'язалися романтичні стосунки, тому вони дуже добре знають одне одного", – додали вони.

Брайан Остін Грін прокоментував розрив Меган Фокс і MGK: "Треба подорослішати"