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Меган Фокс запустила сторінку з відвертим платним контентом і спричинила збій сайту через наплив шанувальників

Київ • УНН

 • 2492 перегляди

Меган Фокс відкрила платну сторінку на Subs.com із відвертим контентом за $19,99 на місяць. Наплив шанувальників спричинив збій сайту.

Меган Фокс запустила сторінку з відвертим платним контентом і спричинила збій сайту через наплив шанувальників

Американська акторка Меган Фокс запустила власну сторінку на платформі платного контенту Subs.com, однак ажіотаж навколо її появи виявився настільки великим, що сайт почав працювати зі збоями. Зірка "Трансформерів" пропонує шанувальникам ексклюзивні фотографії та відео за щомісячну плату, повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

40-річна акторка представила свій новий проєкт 9 жовтня, опублікувавши в Instagram серію відвертих фотографій. Вона пообіцяла підписникам відео, світлини та публікації, яких вони не знайдуть на інших платформах, а також можливість безпосереднього спілкування.

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За інформацією видання, вартість місячної підписки на сторінку Фокс становить 19,99 долара. Окремі матеріали пропонуються за додаткову плату від 18 до 88 доларів. Уже в перші години після запуску користувачі почали скаржитися на проблеми з доступом до сайту.

Меган Фокс виявилася не лише авторкою контенту, а й співвласницею платформи

Акторка особисто відреагувала на технічні проблеми, пояснивши їх надзвичайно високим інтересом аудиторії.

Ви продовжуєте обвалювати сайт. Вони наполегливо працюють, щоб відновити його роботу

– написала Фокс в Instagram.

Згодом з'ясувалося, що знаменитість не просто створила платну сторінку, а стала співвласницею Subs.com. Платформу розвивають за участю Тіма Стоклі, одного зі співзасновників OnlyFans.

Жінкам десятиліттями говорили, що публічність – це сила, тоді як платформою, аудиторією чи образом володів хтось інший. Мені цікаво, що станеться, коли жінки володітимуть усіма трьома

– пояснила акторка своє рішення.

Новий проєкт дозволить Фокс самостійно контролювати поширення власного контенту та отримувати прибуток від прямих підписок шанувальників. При цьому акторка поки не розкрила, скільки користувачів оформили платну підписку після запуску сторінки.

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Степан Гафтко

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