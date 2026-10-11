Меган Фокс запустила сторінку з відвертим платним контентом і спричинила збій сайту через наплив шанувальників

Американська акторка Меган Фокс запустила власну сторінку на платформі платного контенту Subs.com, однак ажіотаж навколо її появи виявився настільки великим, що сайт почав працювати зі збоями. Зірка "Трансформерів" пропонує шанувальникам ексклюзивні фотографії та відео за щомісячну плату, повідомляє Daily Mail, пише УНН.

40-річна акторка представила свій новий проєкт 9 жовтня, опублікувавши в Instagram серію відвертих фотографій. Вона пообіцяла підписникам відео, світлини та публікації, яких вони не знайдуть на інших платформах, а також можливість безпосереднього спілкування.

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За інформацією видання, вартість місячної підписки на сторінку Фокс становить 19,99 долара. Окремі матеріали пропонуються за додаткову плату від 18 до 88 доларів. Уже в перші години після запуску користувачі почали скаржитися на проблеми з доступом до сайту.

Акторка особисто відреагувала на технічні проблеми, пояснивши їх надзвичайно високим інтересом аудиторії.

Ви продовжуєте обвалювати сайт. Вони наполегливо працюють, щоб відновити його роботу

Згодом з'ясувалося, що знаменитість не просто створила платну сторінку, а стала співвласницею Subs.com. Платформу розвивають за участю Тіма Стоклі, одного зі співзасновників OnlyFans.

Жінкам десятиліттями говорили, що публічність – це сила, тоді як платформою, аудиторією чи образом володів хтось інший. Мені цікаво, що станеться, коли жінки володітимуть усіма трьома