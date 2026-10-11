Меган Фокс запустила страницу с откровенным платным контентом и вызвала сбой сайта из-за наплыва поклонников
Киев • УНН
Меган Фокс открыла платную страницу на Subs.com с откровенным контентом за $19,99 в месяц. Наплыв поклонников вызвал сбой сайта.
Американская актриса Меган Фокс запустила собственную страницу на платформе платного контента Subs.com, однако ажиотаж вокруг её появления оказался настолько большим, что сайт начал работать со сбоями. Звезда «Трансформеров» предлагает поклонникам эксклюзивные фотографии и видео за ежемесячную плату, сообщает Daily Mail, пишет УНН.
Детали
40-летняя актриса представила свой новый проект 9 октября, опубликовав в Instagram серию откровенных фотографий. Она пообещала подписчикам видео, снимки и публикации, которых они не найдут на других платформах, а также возможность непосредственного общения.
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По информации издания, стоимость месячной подписки на страницу Фокс составляет 19,99 доллара. Отдельные материалы предлагаются за дополнительную плату от 18 до 88 долларов. Уже в первые часы после запуска пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к сайту.
Меган Фокс оказалась не только автором контента, но и совладелицей платформы
Актриса лично отреагировала на технические проблемы, объяснив их чрезвычайно высоким интересом аудитории.
Вы продолжаете обрушивать сайт. Они усердно работают, чтобы восстановить его работу
Позже выяснилось, что знаменитость не просто создала платную страницу, а стала совладелицей Subs.com. Платформу развивают при участии Тима Стокли, одного из сооснователей OnlyFans.
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Новый проект позволит Фокс самостоятельно контролировать распространение собственного контента и получать прибыль от прямых подписок поклонников. При этом актриса пока не раскрыла, сколько пользователей оформили платную подписку после запуска страницы.
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