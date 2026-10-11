Меган Фокс запустила страницу с откровенным платным контентом и вызвала сбой сайта из-за наплыва поклонников

Американская актриса Меган Фокс запустила собственную страницу на платформе платного контента Subs.com, однако ажиотаж вокруг её появления оказался настолько большим, что сайт начал работать со сбоями. Звезда «Трансформеров» предлагает поклонникам эксклюзивные фотографии и видео за ежемесячную плату, сообщает Daily Mail, пишет УНН.

40-летняя актриса представила свой новый проект 9 октября, опубликовав в Instagram серию откровенных фотографий. Она пообещала подписчикам видео, снимки и публикации, которых они не найдут на других платформах, а также возможность непосредственного общения.

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По информации издания, стоимость месячной подписки на страницу Фокс составляет 19,99 доллара. Отдельные материалы предлагаются за дополнительную плату от 18 до 88 долларов. Уже в первые часы после запуска пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к сайту.

Актриса лично отреагировала на технические проблемы, объяснив их чрезвычайно высоким интересом аудитории.

Вы продолжаете обрушивать сайт. Они усердно работают, чтобы восстановить его работу

Позже выяснилось, что знаменитость не просто создала платную страницу, а стала совладелицей Subs.com. Платформу развивают при участии Тима Стокли, одного из сооснователей OnlyFans.

Женщинам десятилетиями говорили, что публичность – это сила, тогда как платформой, аудиторией или образом владел кто-то другой. Мне интересно, что произойдёт, когда женщины будут владеть всеми тремя