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Меган Фокс "не беспокоит" роман её бывшего MGK с Дакотой Джонсон

Киев • УНН

 • 7818 просмотра

Меган Фокс не беспокоит роман MGK с Дакотой Джонсон. Актриса сосредоточилась на детях, работе и совместном воспитании дочери.

Меган Фокс "не беспокоит" роман её бывшего MGK с Дакотой Джонсон
Фото: instagram.com/meganfox

Актрису Меган Фокс, по сообщениям, не беспокоит новый роман её бывшего Machine Gun Kelly с актрисой Дакотой Джонсон. Об этом УНН пишет со ссылкой на Daily Mail.

Детали

40-летняя актриса, у которой есть 18-месячная дочь Сага Блейд Фокс-Бейкер от 36-летнего музыканта, не планирует возвращаться к их прошлым отношениям, поскольку сосредоточена на других приоритетах в своей жизни.

Фокс "не беспокоит" то, что её бывший изменил свою жизнь, и она не заинтересована вмешиваться в его личную жизнь, сообщили источники TMZ.

Инсайдеры также сообщили изданию, что Фокс сейчас одинока и планирует сохранить этот статус, поскольку сосредоточена на том, чтобы быть практичной матерью и зарабатывать деньги.

Это произошло вскоре после того, как Фокс запустила свою эксклюзивную страницу с контентом на Subs.com, а также после запуска её новой рекламной кампании для телемедицинской компании Ro.

Бывшая пара, которая расторгла помолвку в ноябре 2024 года и стала родителями ребёнка в марте 2025 года, по сообщениям, больше не состоит ни в каких отношениях, кроме совместного воспитания ребёнка.

"MGK и Меган закончили отношения и общаются только по поводу своей дочери и совместного воспитания ребёнка, — сообщил источник Us Weekly в конце сентября. — Они оба знают, что у них есть токсичные склонности, и так гораздо лучше".

Источник также сообщил, что рэпер "всегда будет любить Меган и испытывать к ней слабость", но сказал, что он "отказался от романтических отношений с ней несколько месяцев назад".

У Фокс и MGK, при рождении Колсона Бейкера, дочь родилась в марте 2025 года, всего через четыре месяца после того, как их отношения, как сообщается, закончились в ноябре 2024 года после заявлений актрисы о том, что он общался с другими женщинами.

Она также является матерью трёх сыновей — 13-летнего Ноя, 11-летнего Бодхи и девятилетнего Джорни — от предыдущего брака с Брайаном Остином Грином. MGK также является отцом 17-летней дочери Кейси, которую он имеет от бывшей жены Эммы Кэннон.

У MGK и Фокс были бурные отношения с периодическими перерывами, которые продолжались около четырёх с половиной лет.

В январе этого года источник рассказал People: "Их отношения на данный момент сводятся к совместному воспитанию ребёнка. Меган сосредоточена на своих детях и малыше и просто осваивается в этой новой главе. Это действительно её приоритет".

"Меган очень рада тому, как он заботится о ней и ребёнке. Хотя они всё ещё живут отдельно, они проводят много времени вместе как семья. Они ставят ребёнка на первое место, и это сблизило их во многих отношениях", — сказал источник.

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Всего неделю назад Джонсон заметили, когда она ждала MGK возле звукозаписывающей студии в Лос-Анджелесе.

В пятницу источник сообщил Daily Mail, что Джонсон рассказала друзьям, что отношения между ней и Machine Gun Kelly развиваются после времени, проведённого вместе на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси 4 июля.

"Она сказала друзьям, что у них потрясающая сексуальная химия и что это лучший секс, который у неё когда-либо был; она называет это "фейерверком", — сказал источник.

Инсайдер, близкий к актрисе, также сообщил Daily Mail, что они говорят о своём будущем и знакомстве его с её семьёй.

"Они договорились, что у них будут самые красивые дети, и она хочет детей, поэтому, хотя на первый взгляд они выглядят очень неожиданной парой, я думаю, что в конечном итоге они хотят одного и того же: семьи. На самом деле у них довольно прочный фундамент, поскольку они начинали как друзья и хорошо узнали друг друга, прежде чем между ними завязались романтические отношения, поэтому они очень хорошо знают друг друга", — добавили они.

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Юлия Шрамко

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