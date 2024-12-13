Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

Американский актер Брайан Остин Грин резко высказался в адрес Machine Gun Kelly, после того как он бросил беременную Меган Фокс, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Бывший муж Меган Фокс Брайан Остин Грин, во время интервью с TMZ говорил, что MGK был незрелым и сказал, что ему следует повзрослеть. Что интересно, сам Брайан даже не слышал, что его бывшая жена Меган Фокс развелась с MGK через несколько недель после того, как они объявили, что ждут первого ребенка.

"Я даже не знал... Я понятия не имел", - сказал Брайан, когда его спросили о его реакции на разрыв.

Когда интервьюер упомянул сообщения о том, что Меган якобы рассталась с MGK после того, как нашла в его телефоне переписку с другими женщинами, первой мыслью актера был возраст MGK.

Сколько ему лет? Ему за 30, не так ли? спросил он интервьюера.

Когда его спросили, было ли у музыканта "много" измен во время встречи со своей бывшей невестой, Брайан сказал, что "понятия не имеет", но он считал, что MGK слишком стар для такого предсказуемого поведения.

Но в 30 лет? Мол, я не знаю, надо уже повзрослеть - продолжил он, отметив, что его бывшая жена беременна ребенком от этого поп-панк-рокера.

Далее Брайан уточнил, что он просто хочет "наилучшего" как для Меган, так и для ее будущего ребенка, а также для трех их детей. Однако, когда его спросили, надеется ли он, что Меган и MGK останутся отдельно, он ответил скромно, что надеется на "лучший результат" для Меган и их детей, каким бы он ни был.

Брайан и Меган начали встречаться в 2004 году, когда ему было 30, а ей лишь 18. Через два года пара обручилась, но затем разорвала помолвку в 2009 году, чтобы снова обручиться в июне 2010 года. И всего через несколько дней они поженились на Гавайях.

Однако брак был непростым, и они объявили о разводе в 2015 году. Но в 2016 году они помирились, но, чтобы официально отклонить свое заявление о разводе нужно было дождаться 2019 года. В 2020 году их брак все же распался, тогда они развелись навсегда, и их развод был оформлен в следующем году.

После разрыва с Меган, Брайан встречался с австралийской профессиональной танцовщицей Шарной Берджесс с конца 2020 года.

В июне 2022 года у пары родился сын Зейн, которому теперь два года. У Брайана также есть старший сын, 22-летний Кассиус, от его отношений и помолвки с его коллегой по фильму "Беверли-Хиллз", 90210 Ванессой Марсил. Они разорвали помолвку и развелись в 2003 году, через год после рождения Кассиуса.

Напомним

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