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The Guardian

Податок на посилки до €150 затвердив Зеленський - коли очікувати подорожчання

Київ • УНН

 • 5594 перегляди

Президент підписав закони про доходи на цифрових платформах і ПДВ на покупки до 150 євро. Некомерційні посилки до 45 євро не оподатковуватимуться.

Податок на посилки до €150 затвердив Зеленський - коли очікувати подорожчання

Президент України Володимир Зеленський підписав пакет законів про податки на цифрових платформах, у тому числі на маркетплейсах, і посилки вартістю до 150 євро з-за кордону. Про це повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

Перший підписаний Президентом закон - про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи (№15111-д), ухвалений ще у червні. Він запроваджує міжнародні стандарти автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через маркетплейси (AliExpress, Temu, Amazon тощо), сервіси таксі, доставки, оренди житла тощо.

Документ запроваджує європейську систему контролю, згідно з якою онлайн-сервіси будуть автоматично ділитися з податковою інформацією про доходи своїх користувачів. Це має зробити правила продажу та надання послуг в інтернеті повністю прозорими. Ухвалення закону є частиною міжнародних зобов’язань України відповідно до меморандуму з МВФ.

Другий підписаний Президентом закон, ухвалений ВР 15 жовтня, стосується оподаткування міжнародних онлайн-покупок через маркетплейси (№16051-1). 

Документ вносить зміни до Податкового кодексу України та пропонує запровадити ПДВ на товари, придбані через маркетплейси. Для онлайн-покупок вартістю до 150 євро ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа. 

Як пояснювали у депутатському корпусі, ПДВ застосовуватиметься до таких покупок незалежно від вартості. Некомерційні посилки вартістю до 45 євро, які фізичні особи надсилають одна одній без оплати, пропонується залишити без ПДВ.

У цьому ж законопроєкті пройшла поправка про особливості фінмоніторингу політично значущих осіб - PEP. Вона і мала розблокувати підписання закону про оподаткування доходів із цифрових платформ, який залишався без підпису Президента через внесену в нього депутатами норму, яка послаблювала фінмоніторинг PEPів. 

Разом із цим законом про посилки ВР, як повідомляли у депутатському корпусі, підтримала зниження ПДФО з доходів від оренди житла з 18% до 5%. Військовий збір залишиться на рівні 5%. Отже, після набрання змінами чинності орендодавці сплачуватимуть загалом 10% замість 23%. У такий спосіб хочуть заохотити власників офіційно здавати житло й декларувати доходи від оренди.

Третій закон, який підписав Президент, стосується приведення правил оподаткування товарів з маркетплейсів у відповідність до норм ЄС (№15460). 

Документ вносить зміни до Митного кодексу України. Він оновлює правила оподаткування імпортних посилок і скасовує пільгу з ПДВ для відправлень вартістю до 150 євро. Водночас некомерційні посилки вартістю до 45 євро не оподатковуватимуться.

Він також був ухвалений ВР 15 жовтня іде в одному пакеті з ухваленим законопроєктом №16051-1 про ПДВ на покупки з іноземних маркетплейсів вартістю до 150 євро. Один документ встановлює правила оподаткування, другий - порядок митного оформлення таких посилок.

Ухвалення цього пакета має розблокувати отримання макрофінансової підтримки МВФ і ЄС.

Коли запрацює

Запуск нового регулювання, за оцінками з експертного середовища, відбудеться після підписання законопроєктів Президентом і розпочне діяти аж в липні 2027 року, тому найближчі вісім місяців взагалі нічого не відбудеться.

Скасування пільг на посилки до 150 євро - коли варто очікувати збільшення цін на товари на маркетплейсах15.10.26, 16:50 • 13523 перегляди

Юлія Шрамко

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