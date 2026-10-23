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Налог на посылки стоимостью до €150 утвердил Зеленский - когда ожидать подорожания

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Президент подписал законы о доходах на цифровых платформах и НДС на покупки стоимостью до 150 евро. Некоммерческие посылки стоимостью до 45 евро облагаться налогом не будут.

Налог на посылки стоимостью до €150 утвердил Зеленский - когда ожидать подорожания

Президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет законов о налогах на цифровых платформах, в том числе на маркетплейсах, и посылки стоимостью до 150 евро из-за границы. Об этом сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Первый подписанный Президентом закон — о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы (№15111-д), принятый еще в июне. Он вводит международные стандарты автоматического обмена информацией о доходах, полученных через маркетплейсы (AliExpress, Temu, Amazon и т. д.), сервисы такси, доставки, аренды жилья и т. д.

Документ вводит европейскую систему контроля, согласно которой онлайн-сервисы будут автоматически делиться с налоговой информацией о доходах своих пользователей. Это должно сделать правила продажи и предоставления услуг в интернете полностью прозрачными. Принятие закона является частью международных обязательств Украины в соответствии с меморандумом с МВФ.

Второй подписанный Президентом закон, принятый Верховной Радой 15 октября, касается налогообложения международных онлайн-покупок через маркетплейсы (№16051-1). 

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и предлагает ввести НДС на товары, приобретенные через маркетплейсы. Для онлайн-покупок стоимостью до 150 евро НДС будет начислять и уплачивать электронная платформа. 

Как объясняли в депутатском корпусе, НДС будет применяться к таким покупкам независимо от стоимости. Некоммерческие посылки стоимостью до 45 евро, которые физические лица отправляют друг другу без оплаты, предлагается оставить без НДС.

В этом же законопроекте была принята поправка об особенностях финансового мониторинга политически значимых лиц — PEP. Она и должна была разблокировать подписание закона о налогообложении доходов с цифровых платформ, который оставался без подписи Президента из-за внесенной в него депутатами нормы, ослаблявшей финансовый мониторинг PEP. 

Вместе с этим законом о посылках Верховная Рада, как сообщали в депутатском корпусе, поддержала снижение НДФЛ с доходов от аренды жилья с 18% до 5%. Военный сбор останется на уровне 5%. Таким образом, после вступления изменений в силу арендодатели будут платить в общей сложности 10% вместо 23%. Таким способом хотят поощрить владельцев официально сдавать жилье и декларировать доходы от аренды.

Третий закон, который подписал Президент, касается приведения правил налогообложения товаров с маркетплейсов в соответствие с нормами ЕС (№15460). 

Документ вносит изменения в Таможенный кодекс Украины. Он обновляет правила налогообложения импортных посылок и отменяет льготу по НДС для отправлений стоимостью до 150 евро. В то же время некоммерческие посылки стоимостью до 45 евро облагаться налогом не будут.

Он также был принят Верховной Радой 15 октября и идет в одном пакете с принятым законопроектом №16051-1 о НДС на покупки с иностранных маркетплейсов стоимостью до 150 евро. Один документ устанавливает правила налогообложения, второй — порядок таможенного оформления таких посылок.

Принятие этого пакета должно разблокировать получение макрофинансовой поддержки МВФ и ЕС.

Когда заработает

Запуск нового регулирования, по оценкам представителей экспертной среды, произойдет после подписания законопроектов Президентом и начнет действовать лишь в июле 2027 года, поэтому в ближайшие восемь месяцев вообще ничего не произойдет.

Отмена льгот на посылки стоимостью до 150 евро — когда стоит ожидать повышения цен на товары на маркетплейсах15.10.26, 16:50 • 13518 просмотров

Юлия Шрамко

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Владимир Зеленский
Украина