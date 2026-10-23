Україна і росія обмінялись полоненими: додому повернулось 270 захисників
Київ • УНН
Україна повернула з російського полону 270 захисників. Серед них - бійці "Азова", прикордонники та військовослужбовці різних підрозділів.
В Україну з російського полону повернулось 270 захисників. Серед них - бійці "Азова" Національної гвардії, а також, прикордонники, бійці територальної оборони, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає УНН.
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За словами Зеленського, більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Серед них є і захисники Маріуполя. Додому повернувся один військовослужбовець підрозділу "Айдар".
Також повертаються захисники з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків. Багатьох незаконно засудили в росії. Серед тих, хто повертається, п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив: наймолодшому звільненому - 24 роки, найстаршому - 63 роки.
Один із повернутих має день народження завтра - він відсвяткує його на рідній землі. Оборонцю виповниться 60 років
Водночас російське міністерство оборони також повідомило про повернення 270 своїх полонених. Наразі вони перебувають на білоруській території.
Нагадаємо
На підконтрольну Україні територію повернули сімох цивільних, зокрема 90-річну жінку та матір із дитиною. Ще семеро людей виїхали до росії для возз’єднання з родинами за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста.