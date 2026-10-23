Україна і росія обмінялись полоненими: додому повернулось 270 захисників

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В Україну з російського полону повернулось 270 захисників. Серед них - бійці "Азова" Національної гвардії, а також, прикордонники, бійці територальної оборони, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає УНН.

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За словами Зеленського, більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Серед них є і захисники Маріуполя. Додому повернувся один військовослужбовець підрозділу "Айдар".

Також повертаються захисники з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків. Багатьох незаконно засудили в росії. Серед тих, хто повертається, п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року - йдеться в дописі.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив: наймолодшому звільненому - 24 роки, найстаршому - 63 роки.

Один із повернутих має день народження завтра - він відсвяткує його на рідній землі. Оборонцю виповниться 60 років - підкреслив омбудсман.

Водночас російське міністерство оборони також повідомило про повернення 270 своїх полонених. Наразі вони перебувають на білоруській території.

Нагадаємо

На підконтрольну Україні територію повернули сімох цивільних, зокрема 90-річну жінку та матір із дитиною. Ще семеро людей виїхали до росії для возз’єднання з родинами за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста.