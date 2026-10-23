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Financial Times

Украина и россия обменялись пленными: домой вернулись 270 защитников

Киев • УНН

 • 5378 просмотра

Украина вернула из российского плена 270 защитников. Среди них - бойцы "Азова", пограничники и военнослужащие различных подразделений.

Украина и россия обменялись пленными: домой вернулись 270 защитников
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Украину из российского плена вернулись 270 защитников. Среди них - бойцы "Азова" Национальной гвардии, а также пограничники, бойцы территориальной обороны, военнослужащие Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, большинство из них находились в плену еще с 2022 года. Среди них есть и защитники Мариуполя. Домой вернулся один военнослужащий подразделения "Айдар".

Также возвращаются защитники с Донецкого, Луганского, Харьковского, Запорожского, Херсонского, Киевского, Николаевского и Черниговского направлений. Многие были незаконно осуждены в россии. Среди тех, кто возвращается, пятеро людей, которых считали погибшими во время российского теракта в Еленовке в июле 2022 года

- говорится в сообщении.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил: самому молодому освобожденному - 24 года, самому старшему - 63 года.

Один из возвращенных отмечает день рождения завтра - он отпразднует его на родной земле. Защитнику исполнится 60 лет

 - подчеркнул омбудсмен.

В то же время российское министерство обороны также сообщило о возвращении 270 своих пленных. В настоящее время они находятся на белорусской территории.

Напомним

На подконтрольную Украине территорию вернули семерых гражданских, в частности 90-летнюю женщину и мать с ребенком. Еще семь человек выехали в россию для воссоединения с семьями при поддержке Международного комитета Красного Креста.

Евгений Устименко

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