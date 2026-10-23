У Києві знову перекриття на Південному мосту - що з "зеленою" гілкою метро

У Києві сьогодні, 23 жовтня, орієнтовно з 12:00 до 15:00 тимчасово обмежать рух Південним мостом із правого на лівий берег через ремонтні роботи. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

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"Сьогодні, орієнтовно з 12:00 до 15:00, тимчасово перекриють рух Південним мостом із правого на лівий берег. Це потрібно для проведення ремонту, щоб пришвидшити відновлення руху поїздів на "зеленій" лінії метро", – йдеться у дописі.

Згідно з наявною інформацією, на час виконання робіт автобуси № 22 та № 91 змінять маршрут і курсуватимуть через Дарницький міст. Про відновлення руху транспорту у звичайному режимі у КМДА повідомлять додатково.

"Просимо водіїв і пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок", – сказано у дописі.

Нагадаємо

Сьогодні, 23 жовтня у Києві після наслідків масованої атаки рф частково відновлює роботу станція метро "Чернігівська" на "червоній" лінії на лівому березі. Вихід до "Лісової" залишається закритим.