У Києві знову перекриття на Південному мосту - що з "зеленою" гілкою метро
Київ • УНН
23 жовтня на три години Південним мостом обмежать рух на лівий берег через ремонт. Автобуси №22 і №91 поїдуть Дарницьким мостом.
У Києві сьогодні, 23 жовтня, орієнтовно з 12:00 до 15:00 тимчасово обмежать рух Південним мостом із правого на лівий берег через ремонтні роботи. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
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"Сьогодні, орієнтовно з 12:00 до 15:00, тимчасово перекриють рух Південним мостом із правого на лівий берег. Це потрібно для проведення ремонту, щоб пришвидшити відновлення руху поїздів на "зеленій" лінії метро", – йдеться у дописі.
Згідно з наявною інформацією, на час виконання робіт автобуси № 22 та № 91 змінять маршрут і курсуватимуть через Дарницький міст. Про відновлення руху транспорту у звичайному режимі у КМДА повідомлять додатково.
"Просимо водіїв і пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок", – сказано у дописі.
Нагадаємо
Сьогодні, 23 жовтня у Києві після наслідків масованої атаки рф частково відновлює роботу станція метро "Чернігівська" на "червоній" лінії на лівому березі. Вихід до "Лісової" залишається закритим.