У Києві знову перекриття на Південному мосту - що з "зеленою" гілкою метро

$45.050.0350.440.13
ukenru
07:59 • 1296 перегляди
Пів мільйона українців без світла через атаки рф, у Києві та низці областей - аварійні відключення
07:19 • 5872 перегляди
В Іспанії велика хвиля накрила журналіста під час прямого ефіру
Ексклюзив
05:40 • 12393 перегляди
Чи згорять кредити й зникнуть гроші з рахунків: що буде, якщо Україна знищить дата-центри російських банків?
05:19 • 14402 перегляди
Кожен другий дрон рф реактивний - скільки за ніч знищила ППО
04:58 • 17928 перегляди
Вступ України до НАТО потрібен навіть самій росії, для них це більша безпека, ніж Україна не в альянсі – Зеленський
04:32 • 17613 перегляди
Дрони атакували окуповані території та регіони рф, у Бердянську спалахнула пожежа на базі російських військових
04:11 • 16361 перегляди
росія вночі атакувала кілька регіонів України, є поранені, пожежі та пошкоджені будинки
03:37 • 16601 перегляди
Україна отримала новий ударний дрон Stormbird для високоточних атак – у чому його особливість
02:38 • 16785 перегляди
путін заявив про "генетичну" єдність українців і росіян, пославшись на невідомі дослідження та знову заговорив про братні народи
23 жовтня, 01:56 • 15108 перегляди
У москві для учасників війни проти України відкриють "палац" зі SPA, саунами та басейнами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
5.1м/с
97%
755мм
Популярнi новини
Зірка серіалу "Загублені" Еванджелін Ліллі пояснила, чому залишила Голлівуд на піку популярності22 жовтня, 23:06 • 16503 перегляди
Майлі Сайрус здійснила мрію прихильниці, яка бореться з раком – співачка особисто поголила їй головуPhoto23 жовтня, 00:06 • 13757 перегляди
У росії готують нове підвищення цін на бензин через дефіцит пального після ударів по НПЗ23 жовтня, 01:17 • 20157 перегляди
Трамп звинуватив Леброна Джеймса в неповазі до США через поведінку під час національного гімну23 жовтня, 02:06 • 12216 перегляди
Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним03:05 • 16171 перегляди
Публікації
Два тижні без судових засідань: хто і чому гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?07:42 • 4230 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі повернувся до редакції 2023 року попри тривале доопрацювання - Федерація профспілок07:39 • 4616 перегляди
Чи згорять кредити й зникнуть гроші з рахунків: що буде, якщо Україна знищить дата-центри російських банків?
Ексклюзив
05:40 • 12393 перегляди
За збір дров у лісі українцям загрожує штраф до 1530 грн: що заборонено та як законно заготовити деревину22 жовтня, 18:15 • 35364 перегляди
Топ-9 фільмів жаху, які варто подивитися на ГеловінPhoto22 жовтня, 15:37 • 43841 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Ілон Маск
Сергій Бизов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Франція
Румунія
Реклама
УНН Lite
ШІ-агентів залишили наодинці без жодних завдань - результат вразив дослідників07:09 • 6294 перегляди
Меган Фокс "не турбує" роман колишнього MGK з Дакотою Джонсон05:49 • 9442 перегляди
Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним03:05 • 16171 перегляди
Трамп звинуватив Леброна Джеймса в неповазі до США через поведінку під час національного гімну23 жовтня, 02:06 • 12216 перегляди
Картину Моне, яку понад 100 років не показували публіці, продали за 56 мільйонів доларів23 жовтня, 01:05 • 11662 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
The Guardian
Шахед-136
C-130 Hercules

У Києві знову перекриття на Південному мосту - що з "зеленою" гілкою метро

Київ • УНН

 • 1254 перегляди

23 жовтня на три години Південним мостом обмежать рух на лівий берег через ремонт. Автобуси №22 і №91 поїдуть Дарницьким мостом.

У Києві знову перекриття на Південному мосту - що з "зеленою" гілкою метро

У Києві сьогодні, 23 жовтня, орієнтовно з 12:00 до 15:00 тимчасово обмежать рух Південним мостом із правого на лівий берег через ремонтні роботи. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні, орієнтовно з 12:00 до 15:00, тимчасово перекриють рух Південним мостом із правого на лівий берег. Це потрібно для проведення ремонту, щоб пришвидшити відновлення руху поїздів на "зеленій" лінії метро", – йдеться  у дописі.

Згідно з наявною інформацією, на час виконання робіт автобуси № 22 та № 91 змінять маршрут і курсуватимуть через Дарницький міст. Про відновлення руху транспорту у звичайному режимі у КМДА повідомлять додатково.

"Просимо водіїв і пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок", – сказано у дописі.

Нагадаємо

Сьогодні, 23 жовтня у Києві після наслідків масованої атаки рф частково  відновлює роботу станція метро "Чернігівська" на "червоній" лінії на лівому березі. Вихід до "Лісової" залишається закритим.

Алла Кіосак

СуспільствоКиїв
Південний міст (Київ)
Київська міська державна адміністрація
Київ