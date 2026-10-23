В Киеве снова перекрытие движения на Южном мосту - что с "зелёной" веткой метро

В Киеве сегодня, 23 октября, ориентировочно с 12:00 до 15:00 временно ограничат движение по Южному мосту с правого на левый берег из-за ремонтных работ. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

"Сегодня, ориентировочно с 12:00 до 15:00, временно перекроют движение по Южному мосту с правого на левый берег. Это необходимо для проведения ремонта, чтобы ускорить восстановление движения поездов на "зеленой" линии метро", – говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, на время выполнения работ автобусы № 22 и № 91 изменят маршрут и будут курсировать через Дарницкий мост. О восстановлении движения транспорта в обычном режиме в КГГА сообщат дополнительно.

"Просим водителей и пассажиров учитывать временные изменения при планировании поездок", – говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня, 23 октября, в Киеве после ликвидации последствий массированной атаки рф частично возобновляет работу станция метро "Черниговская" на "красной" линии на левом берегу. Выход к "Лесной" остается закрытым.