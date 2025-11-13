$42.040.02
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об'єктів окупантів
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Іран маскує посилення репресій через показну гостинність - Reuters

Київ • УНН

На жвавих вулицях Тегерана начебто ознаки змін. Втім, за даними розслідування журналістів Reuters, влада Ірану запрошує іноземців, намагаючись "покращити" зовнішню видимість країни. Внутрішні репресії в Ірані навпаки - посилюються.

В мережі побільшало відео, які фіксують у Тегерані ознаки "свободи": жінки, без чадри, в джинсах та кросівках, з чоловіками сидять разом у кафе. 

Reuters провів розслідування та виявив, що на тлі цих приємних кадрів, в Ірані насправді розгортається темніша реальність, де панують репресії проти дисидентів, передає УНН.

Деталі

В мережі збільшився потік глянцевих відео, які малюють картину яскравого, гостинного Ірану. Водночас країна запрошує іноземних впливових осіб, і  деякі з них, спонсоровані урядом, публікують захоплені реакції.

Жінки без чадри, в джинсах та кросівках. Кафе, де чоловіки та жінки сидять разом. Або молоді іранці, що танцюють на вулицях. Все це демонструється через безліч відеороликів за участю іноземних інфлюєнсерів, які приїжджають до Ірану на запрошення режиму

- ідеться у матеріалі. 

Втім, під цією поверхнею розгортається більш похмура реальність.

Як повідомили Reuters чотири активісти з Ірану, іранські духовні правителі посилюють репресії. На політичних дисидентів тиснуть, щоб вселити страх і запобігти заворушенням. 

Ірану загрожує безпрецедентна посуха: Тегеран може бути евакуйований10.11.25, 15:38 • 4692 перегляди

Стратегія влади продумана, пише видання:

  • послабити видимі обмеження, щоб заспокоїти громадську думку на тлі зростаючої економічної ізоляції Ірану;
    • водночас - непомітно посилюючи придушення політичного інакомислення. Про це заявили троє іранських чиновників та один колишній високопоставлений чиновник-реформатор.

       З одного боку, режим дає населенню можливість висловитися, а з іншого - проводить жорстку лінію проти щирого інакомислення

      - каже Алекс Ватанка, директор іранської програми Інституту Близького Сходу у Вашингтоні.

      За даними правозахисних груп та активістів, сотні журналістів, юристів, студентів, письменників та правозахисників зазнавали переслідувань, викликів, затримань або інших каральних заходів протягом останніх місяців.

      Окупанти планують збудувати нові тюрми на ТОТ Херсонщини для репресій - ЦНС27.10.25, 05:48 • 49097 переглядiв

      Режим намагається подолати найважчий, за понад 40 років, виклик 

      Клеркальні правителі Ірану стикаються з одним із найважчих випробувань з часів Ісламської революції 1979 року. Конфлікт з Ізраїлем у червні сильно пошкодив іранські військові та ядерні об'єкти, а також розпав регіональну мережу союзників Ірану – від ХАМАС у Газі до ліванської "Хезболли" та ополченців в Іраку.

      Коаліція прем'єр-міністра Іраку здобула велику перемогу на виборах у парламент 12.11.25, 19:29 • 4530 переглядiв

      Всередині країни економіка потерпає від краху ріала, стрімкого зростання інфляції та нинішнього дефіциту енергії та води.

      Іран знаходиться на незвіданій території, і нинішній підхід режиму є радше послідовною стратегією, ніж серією короткострокових експериментів, спрямованих на переживання нестабільного моменту

      - пише видання. 

      Доповнення

      Міністерство закордонних справ та міністерство юстиції Ірану не відповіли на запити про коментарі щодо цієї статті, пише Reuters.

      Іран нарощує виробництво ракет на тлі можливої нової війни з Ізраїлем11.11.25, 15:29 • 3057 переглядiв

      Ігор Тележніков

