Іран маскує посилення репресій через показну гостинність - Reuters

В мережі побільшало відео, які фіксують у Тегерані ознаки "свободи": жінки, без чадри, в джинсах та кросівках, з чоловіками сидять разом у кафе.

Reuters провів розслідування та виявив, що на тлі цих приємних кадрів, в Ірані насправді розгортається темніша реальність, де панують репресії проти дисидентів, передає УНН.

Деталі

В мережі збільшився потік глянцевих відео, які малюють картину яскравого, гостинного Ірану. Водночас країна запрошує іноземних впливових осіб, і деякі з них, спонсоровані урядом, публікують захоплені реакції.

Жінки без чадри, в джинсах та кросівках. Кафе, де чоловіки та жінки сидять разом. Або молоді іранці, що танцюють на вулицях. Все це демонструється через безліч відеороликів за участю іноземних інфлюєнсерів, які приїжджають до Ірану на запрошення режиму - ідеться у матеріалі.

Втім, під цією поверхнею розгортається більш похмура реальність.

Як повідомили Reuters чотири активісти з Ірану, іранські духовні правителі посилюють репресії. На політичних дисидентів тиснуть, щоб вселити страх і запобігти заворушенням.

Стратегія влади продумана, пише видання:

послабити видимі обмеження, щоб заспокоїти громадську думку на тлі зростаючої економічної ізоляції Ірану;

водночас - непомітно посилюючи придушення політичного інакомислення. Про це заявили троє іранських чиновників та один колишній високопоставлений чиновник-реформатор.

З одного боку, режим дає населенню можливість висловитися, а з іншого - проводить жорстку лінію проти щирого інакомислення - каже Алекс Ватанка, директор іранської програми Інституту Близького Сходу у Вашингтоні.

За даними правозахисних груп та активістів, сотні журналістів, юристів, студентів, письменників та правозахисників зазнавали переслідувань, викликів, затримань або інших каральних заходів протягом останніх місяців.

Режим намагається подолати найважчий, за понад 40 років, виклик

Клеркальні правителі Ірану стикаються з одним із найважчих випробувань з часів Ісламської революції 1979 року. Конфлікт з Ізраїлем у червні сильно пошкодив іранські військові та ядерні об'єкти, а також розпав регіональну мережу союзників Ірану – від ХАМАС у Газі до ліванської "Хезболли" та ополченців в Іраку.

Всередині країни економіка потерпає від краху ріала, стрімкого зростання інфляції та нинішнього дефіциту енергії та води.

Іран знаходиться на незвіданій території, і нинішній підхід режиму є радше послідовною стратегією, ніж серією короткострокових експериментів, спрямованих на переживання нестабільного моменту - пише видання.

Доповнення

Міністерство закордонних справ та міністерство юстиції Ірану не відповіли на запити про коментарі щодо цієї статті, пише Reuters.

