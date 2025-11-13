$42.040.02
публикации
Эксклюзивы
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше
Иран маскирует усиление репрессий показным гостеприимством - Reuters

Киев • УНН

 • 750 просмотра

На оживленных улицах Тегерана вроде бы признаки перемен. Однако, по данным расследования журналистов Reuters, власти Ирана приглашают иностранцев, пытаясь «улучшить» внешний вид страны. Внутренние репрессии в Иране, наоборот, усиливаются.

Иран маскирует усиление репрессий показным гостеприимством - Reuters

В сети стало больше видео, фиксирующих в Тегеране признаки "свободы": мужчины и женщины, без чадры, в джинсах и кроссовках, вместе в кафе. Reuters провел расследование и обнаружил, что на фоне этих кадров в Иране разворачивается более темная реальность, где царят репрессии против диссидентов, передает УНН.

Детали

В сети увеличился поток глянцевых видео, которые рисуют картину яркого, гостеприимного Ирана. В то же время страна приглашает иностранных влиятельных лиц, и некоторые из них, спонсируемые правительством, публикуют восторженные реакции.

Женщины без чадры, в джинсах и кроссовках. Кафе, где мужчины и женщины сидят вместе. Или молодые иранцы, танцующие на улицах. Все это демонстрируется через множество видеороликов с участием иностранных инфлюенсеров, которые приезжают в Иран по приглашению режима

- говорится в материале.

Впрочем, под этой поверхностью разворачивается более мрачная реальность.

Как сообщили Reuters четыре активиста из Ирана, иранские духовные правители усиливают репрессии. На политических диссидентов давят, чтобы вселить страх и предотвратить беспорядки.

Ирану грозит беспрецедентная засуха: Тегеран может быть эвакуирован10.11.25, 15:38 • 4687 просмотров

Стратегия властей продумана, пишет издание.

  • ослабить видимые ограничения, чтобы успокоить общественное мнение на фоне растущей экономической изоляции Ирана;
    • в то же время - незаметно усиливая подавление политического инакомыслия.

      Об этом заявили трое иранских чиновников и один бывший высокопоставленный чиновник-реформатор.

      С одной стороны, режим дает населению возможность высказаться, а с другой - проводит жесткую линию против искреннего инакомыслия

      - говорит Алекса Ватанка, директор иранской программы Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

      По данным правозащитных групп и активистов, сотни журналистов, юристов, студентов, писателей и правозащитников подвергались преследованиям, вызовам, задержаниям или другим карательным мерам в течение последних месяцев.

      Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС27.10.25, 05:48 • 49097 просмотров

      Режим пытается преодолеть самый тяжелый, за более чем 40 лет, вызов

      Клерикальные правители Ирана сталкиваются с одним из самых тяжелых испытаний со времен Исламской революции 1979 года. Конфликт с Израилем в июне сильно повредил иранские военные и ядерные объекты, а также распал региональную сеть союзников Ирана – от ХАМАС в Газе до ливанской "Хезболлы" и ополченцев в Ираке.

      Коалиция премьер-министра Ирака одержала крупную победу на выборах в парламент12.11.25, 19:29 • 4502 просмотра

      Внутри страны экономика страдает от краха риала, стремительного роста инфляции и нынешнего дефицита энергии и воды.

      "Иран находится на неизведанной территории, и нынешний подход режима является скорее последовательной стратегией, чем серией краткосрочных экспериментов, направленных на переживание нестабильного момента".

      Министерство иностранных дел и министерство юстиции Ирана не ответили на запросы о комментариях относительно этой статьи, пишет Reuters.

      Иран наращивает производство ракет на фоне возможной новой войны с Израилем11.11.25, 15:29 • 3056 просмотров

      Игорь Тележников

      Новости Мира
      Санкции
      Энергетика
      Блогеры
      Электроэнергия
      Израиль
      Reuters
      Ирак
      Тегеран
      Сектор Газа
      Иран