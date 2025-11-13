Иран маскирует усиление репрессий показным гостеприимством - Reuters
На оживленных улицах Тегерана вроде бы признаки перемен. Однако, по данным расследования журналистов Reuters, власти Ирана приглашают иностранцев, пытаясь «улучшить» внешний вид страны. Внутренние репрессии в Иране, наоборот, усиливаются.
В сети стало больше видео, фиксирующих в Тегеране признаки "свободы": мужчины и женщины, без чадры, в джинсах и кроссовках, вместе в кафе. Reuters провел расследование и обнаружил, что на фоне этих кадров в Иране разворачивается более темная реальность, где царят репрессии против диссидентов, передает УНН.
В сети увеличился поток глянцевых видео, которые рисуют картину яркого, гостеприимного Ирана. В то же время страна приглашает иностранных влиятельных лиц, и некоторые из них, спонсируемые правительством, публикуют восторженные реакции.
Женщины без чадры, в джинсах и кроссовках. Кафе, где мужчины и женщины сидят вместе. Или молодые иранцы, танцующие на улицах. Все это демонстрируется через множество видеороликов с участием иностранных инфлюенсеров, которые приезжают в Иран по приглашению режима
Впрочем, под этой поверхностью разворачивается более мрачная реальность.
Как сообщили Reuters четыре активиста из Ирана, иранские духовные правители усиливают репрессии. На политических диссидентов давят, чтобы вселить страх и предотвратить беспорядки.
Стратегия властей продумана, пишет издание.
- ослабить видимые ограничения, чтобы успокоить общественное мнение на фоне растущей экономической изоляции Ирана;
- в то же время - незаметно усиливая подавление политического инакомыслия.
Об этом заявили трое иранских чиновников и один бывший высокопоставленный чиновник-реформатор.
С одной стороны, режим дает населению возможность высказаться, а с другой - проводит жесткую линию против искреннего инакомыслия
По данным правозащитных групп и активистов, сотни журналистов, юристов, студентов, писателей и правозащитников подвергались преследованиям, вызовам, задержаниям или другим карательным мерам в течение последних месяцев.
Режим пытается преодолеть самый тяжелый, за более чем 40 лет, вызов
Клерикальные правители Ирана сталкиваются с одним из самых тяжелых испытаний со времен Исламской революции 1979 года. Конфликт с Израилем в июне сильно повредил иранские военные и ядерные объекты, а также распал региональную сеть союзников Ирана – от ХАМАС в Газе до ливанской "Хезболлы" и ополченцев в Ираке.
Внутри страны экономика страдает от краха риала, стремительного роста инфляции и нынешнего дефицита энергии и воды.
"Иран находится на неизведанной территории, и нынешний подход режима является скорее последовательной стратегией, чем серией краткосрочных экспериментов, направленных на переживание нестабильного момента".
Министерство иностранных дел и министерство юстиции Ирана не ответили на запросы о комментариях относительно этой статьи, пишет Reuters.
