Иран маскирует усиление репрессий показным гостеприимством - Reuters

В сети стало больше видео, фиксирующих в Тегеране признаки "свободы": мужчины и женщины, без чадры, в джинсах и кроссовках, вместе в кафе. Reuters провел расследование и обнаружил, что на фоне этих кадров в Иране разворачивается более темная реальность, где царят репрессии против диссидентов, передает УНН.

Детали

В сети увеличился поток глянцевых видео, которые рисуют картину яркого, гостеприимного Ирана. В то же время страна приглашает иностранных влиятельных лиц, и некоторые из них, спонсируемые правительством, публикуют восторженные реакции.

Женщины без чадры, в джинсах и кроссовках. Кафе, где мужчины и женщины сидят вместе. Или молодые иранцы, танцующие на улицах. Все это демонстрируется через множество видеороликов с участием иностранных инфлюенсеров, которые приезжают в Иран по приглашению режима - говорится в материале.

Впрочем, под этой поверхностью разворачивается более мрачная реальность.

Как сообщили Reuters четыре активиста из Ирана, иранские духовные правители усиливают репрессии. На политических диссидентов давят, чтобы вселить страх и предотвратить беспорядки.

Стратегия властей продумана, пишет издание.

ослабить видимые ограничения, чтобы успокоить общественное мнение на фоне растущей экономической изоляции Ирана;

в то же время - незаметно усиливая подавление политического инакомыслия.

Об этом заявили трое иранских чиновников и один бывший высокопоставленный чиновник-реформатор.

С одной стороны, режим дает населению возможность высказаться, а с другой - проводит жесткую линию против искреннего инакомыслия - говорит Алекса Ватанка, директор иранской программы Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

По данным правозащитных групп и активистов, сотни журналистов, юристов, студентов, писателей и правозащитников подвергались преследованиям, вызовам, задержаниям или другим карательным мерам в течение последних месяцев.

Режим пытается преодолеть самый тяжелый, за более чем 40 лет, вызов

Клерикальные правители Ирана сталкиваются с одним из самых тяжелых испытаний со времен Исламской революции 1979 года. Конфликт с Израилем в июне сильно повредил иранские военные и ядерные объекты, а также распал региональную сеть союзников Ирана – от ХАМАС в Газе до ливанской "Хезболлы" и ополченцев в Ираке.

Внутри страны экономика страдает от краха риала, стремительного роста инфляции и нынешнего дефицита энергии и воды.

"Иран находится на неизведанной территории, и нынешний подход режима является скорее последовательной стратегией, чем серией краткосрочных экспериментов, направленных на переживание нестабильного момента".

Министерство иностранных дел и министерство юстиции Ирана не ответили на запросы о комментариях относительно этой статьи, пишет Reuters.

