Нью-Йорк Таймс

Коалиция премьер-министра Ирака одержала крупную победу на выборах в парламент

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Коалиция премьер-министра Ирака Мохамеда Шия ас-Судани победила на парламентских выборах 11 ноября, получив около 50 мест. Это шестые выборы в стране с момента падения Саддама Хусейна в 2003 году.

Коалиция премьер-министра Ирака одержала крупную победу на выборах в парламент

Иракский премьер-министр Мохаммед Шиа ас-Судани, который стремится получить второй срок во главе правительства страны, победил на парламентских выборах 11 ноября, передает УНН со ссылкой на RFI.

Детали

Шиитский список «Коалиции за реконструкцию и развитие» премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа ас-Судани одержал убедительную победу на парламентских выборах во вторник, 11 ноября.

Альянс стал крупнейшим блоком в парламенте, имея примерно 50 мест, на шестых выборах, проводимых в стране с момента падения Саддама Хусейна в 2003 году.

Судани, который претендует на второй срок, получил популярность на политической арене после прихода к власти три года назад при поддержке альянса проиранских групп.

Справка

Иракцы проголосовали во вторник за избрание 329-местного парламента. Как отчиталась избирательная комиссия, явка превысила 55% по сравнению с 41% в 2021 году.

В 329-членном законодательном органе Ирака ни одна партия не способна самостоятельно сформировать правительство. Соответственно, чтобы получить административные рычаги, политические партии должны объединяться в альянсы с другими группами. Это сложный процесс, который часто длится много месяцев.

Напомним

Россия теряет свой главный нефтяной актив в Ираке. Все выплаты наличными и сырой нефтью российской компании «Лукойл» после введения санкций против нее и «Роснефти» в Ираке приостановлены.

Игорь Тележников

Новости Мира
Ирак