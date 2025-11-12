Коаліція прем'єр-міністра Іраку здобула велику перемогу на виборах у парламент
Коаліція прем'єр-міністра Іраку Мохамеда Шія ас-Судані перемогла на парламентських виборах 11 листопада, отримавши близько 50 місць. Це шості вибори в країні з моменту падіння Саддама Хусейна у 2003 році.
Іракський прем'єр-міністр Мохамеда Шія ас-Судані, який прагне отримати другий термін на чолі уряду країни, переміг на парламентських виборах 11 листопада, передає УНН із посиланням на RFI.
Деталі
Шиїтський список "Коаліції за реконструкцію та розвиток" прем'єр-міністра Іраку Мохамеда Шіа ас-Судані здобула переконливу перемогу на парламентських виборах у вівторок, 11 листопада.
Альянс став найбільшим блоком у парламенті, маючи приблизно 50 місць, на шостих виборах, що проводяться в країні з моменту падіння Саддама Хусейна у 2003 році.
Судані, який претендує на другий термін, здобув популярність на політичній арені після приходу до влади три роки тому за підтримки альянсу проіранських груп.
Довідка
Іракці проголосували у вівторок за обрання 329-місного парламенту. Як звітувала виборча комісія, явка перевищила 55%, порівняно з 41% у 2021 році.
У 329-членному законодавчому органі Іраку жодна партія не здатна самостійно сформувати уряд. Відповідно, щоб отрмати адміністративні важелі, політичні партії повинні об'єднуватися у альянси з іншими групами. Це є складним процесом, який часто триває багато місяців.
