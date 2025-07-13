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Глави МЗС країн Південно-Східної Європи підтримали вступ України до НАТО - комюніке

Київ • УНН

 • 354 перегляди

Міністри закордонних справ країн Південно-Східної Європи підтримали євроатлантичну інтеграцію України, включаючи членство в НАТО. Учасники зустрічі в Дубровнику підтвердили відданість підтримці незалежності та територіальної цілісності України.

Глави МЗС країн Південно-Східної Європи підтримали вступ України до НАТО - комюніке

Міністри закордонних справ країн Південно-Східної Європи підтримують Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Про це йдеться у спільному комюніке учасників Другої міністерської зустрічі "Україна – Південно-Східна Європа" в Дубровнику (Хорватія), повідомляє УНН із посиланням на сайт Міністерства закордонних справ України.

Деталі

У документі вказується, що підписанти підтверджують непохитну відданість підтримці України, її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води.

Повне виведення російських сил та засобів з усієї території України, припинення бойових дій та повне відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишаються важливими для всеохоплюючого, справедливого та сталого миру

- зазначається у комюніке.

Міністри також "вітали б запрошення Україні вступити до НАТО, коли союзники погодяться і будуть виконані умови".

Членство в НАТО залишається найкращим економічно ефективним варіантом безпеки для України. Ні росія, ні будь-яка інша держава, яка не є членом НАТО, не має права вето на розширення Альянсу

- вказується в документі.

Підписанти наголошують, що повністю підтримують право України обирати власні механізми безпеки та вирішувати своє майбутнє, вільне від зовнішнього втручання.

Доповнення

Під комюніке підписались міністр закордонних та європейських справ Хорватії Гордан Грліч Радман та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга як співорганізатори, глави зовнішньополітичних відомств Косова, Молдови, Чорногорії, Албанії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії, Румунії, а також представники МЗС Словенії та Греції.

Нагадаємо

Сейм Латвії затвердив заяву на підтримку якнайшвидшого запрошення України до НАТО. Зазначається, що запрошення України не означатиме негайного вступу, але дасть політично та морально значущий сигнал про чіткий шлях до Альянсу.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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