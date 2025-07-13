Главы МИД стран Юго-Восточной Европы поддержали вступление Украины в НАТО - коммюнике

Министры иностранных дел стран Юго-Восточной Европы поддерживают Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Об этом говорится в совместном коммюнике участников Второй министерской встречи "Украина – Юго-Восточная Европа" в Дубровнике (Хорватия), сообщает УНН со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Украины.

Детали

В документе указывается, что подписанты подтверждают непоколебимую приверженность поддержке Украины, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ, включая территориальные воды.

Полный вывод российских сил и средств со всей территории Украины, прекращение боевых действий и полное восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ остаются важными для всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира - отмечается в коммюнике.

Министры также "приветствовали бы приглашение Украине вступить в НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены условия".

Членство в НАТО остается лучшим экономически эффективным вариантом безопасности для Украины. Ни Россия, ни любое другое государство, не являющееся членом НАТО, не имеет права вето на расширение Альянса - указывается в документе.

Подписанты подчеркивают, что полностью поддерживают право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и решать свое будущее, свободное от внешнего вмешательства.

Дополнение

Под коммюнике подписались министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига как соорганизаторы, главы внешнеполитических ведомств Косово, Молдовы, Черногории, Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Румынии, а также представители МИД Словении и Греции.

Напомним

Сейм Латвии утвердил заявление в поддержку скорейшего приглашения Украины в НАТО. Отмечается, что приглашение Украины не будет означать немедленного вступления, но даст политически и морально значимый сигнал о четком пути в Альянс.

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