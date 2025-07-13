Главы МИД стран Юго-Восточной Европы поддержали вступление Украины в НАТО - коммюнике
Киев • УНН
Министры иностранных дел стран Юго-Восточной Европы поддержали евроатлантическую интеграцию Украины, включая членство в НАТО. Участники встречи в Дубровнике подтвердили приверженность поддержке независимости и территориальной целостности Украины.
Министры иностранных дел стран Юго-Восточной Европы поддерживают Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Об этом говорится в совместном коммюнике участников Второй министерской встречи "Украина – Юго-Восточная Европа" в Дубровнике (Хорватия), сообщает УНН со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Украины.
Детали
В документе указывается, что подписанты подтверждают непоколебимую приверженность поддержке Украины, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ, включая территориальные воды.
Полный вывод российских сил и средств со всей территории Украины, прекращение боевых действий и полное восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ остаются важными для всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира
Министры также "приветствовали бы приглашение Украине вступить в НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены условия".
Членство в НАТО остается лучшим экономически эффективным вариантом безопасности для Украины. Ни Россия, ни любое другое государство, не являющееся членом НАТО, не имеет права вето на расширение Альянса
Подписанты подчеркивают, что полностью поддерживают право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и решать свое будущее, свободное от внешнего вмешательства.
Дополнение
Под коммюнике подписались министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига как соорганизаторы, главы внешнеполитических ведомств Косово, Молдовы, Черногории, Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Румынии, а также представители МИД Словении и Греции.
Напомним
Сейм Латвии утвердил заявление в поддержку скорейшего приглашения Украины в НАТО. Отмечается, что приглашение Украины не будет означать немедленного вступления, но даст политически и морально значимый сигнал о четком пути в Альянс.
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