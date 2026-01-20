Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось понад 60 боїв, на Покровському напрямку відбито 22 атаки
Київ • УНН
З початку доби відбулося 61 бойове зіткнення, з яких 22 атаки відбито на Покровському напрямку. Тривають бої на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Костянтинівському та Покровському напрямках.
З початку цієї доби відбулося 61 бойове зіткнення. На Покровському напрямку вже відбили 22 ворожі атаки, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку ворог здійснив 39 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулось сім атак противника, в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Кругле, Нестерне, Чугунівка, досі тривають чотири боєзіткнення.
На Куп’янському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників у бік Піщаного та Петропавлівки, одне боєзіткнення продовжується.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки у бік населених пунктів Твердохлібове та Ольгівка.
На Слов’янському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Дронівки. Один бій ще триває.
На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку окупантів у бік Бондарного.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив десять штурмових дій у районах населених пунктів Предтечине, Іванопілля, Плещіївка, Щербинівка та у бік Іллінівки, Степанівки, Берестка, Софіївки. Три боєзіткнення ще тривають.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення тривають.
На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку Нового Запоріжжя.
З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивали дев’ять атак окупантів в районі Гуляйполя та у напрямках Добропілля й Зеленого. Ворог завдав авіаударів по Гуляйполю, Залізничному та Лугівському.
На Оріхівському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції наших оборонців в районах Степногірська та Приморського.
На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
