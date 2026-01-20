Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось понад 60 боїв, на Покровському напрямку відбито 22 атаки

З початку цієї доби відбулося 61 бойове зіткнення. На Покровському напрямку вже відбили 22 ворожі атаки, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку ворог здійснив 39 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось сім атак противника, в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Кругле, Нестерне, Чугунівка, досі тривають чотири боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників у бік Піщаного та Петропавлівки, одне боєзіткнення продовжується.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки у бік населених пунктів Твердохлібове та Ольгівка.

На Слов’янському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Дронівки. Один бій ще триває.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку окупантів у бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив десять штурмових дій у районах населених пунктів Предтечине, Іванопілля, Плещіївка, Щербинівка та у бік Іллінівки, Степанівки, Берестка, Софіївки. Три боєзіткнення ще тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку Нового Запоріжжя.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивали дев’ять атак окупантів в районі Гуляйполя та у напрямках Добропілля й Зеленого. Ворог завдав авіаударів по Гуляйполю, Залізничному та Лугівському.

На Оріхівському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції наших оборонців в районах Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

