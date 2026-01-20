Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось понад 60 боїв, на Покровському напрямку відбито 22 атаки

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
13:37 • 1872 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 6556 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 9324 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 17675 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 18712 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 20494 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 19969 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17156 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 36434 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 67460 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Популярнi новини
ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямку 20 січня, 04:30 • 17025 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза 20 січня, 05:10 • 36585 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго 20 січня, 06:23 • 38588 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропорту 20 січня, 07:20 • 30640 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки 10:57 • 14541 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 73177 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народження 19 січня, 14:12 • 32807 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро" 19 січня, 08:40 • 48431 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт 19 січня, 07:47 • 41046 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною" 18 січня, 03:14 • 45471 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаці 17 січня, 07:26 • 57420 перегляди
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось понад 60 боїв, на Покровському напрямку відбито 22 атаки

Київ • УНН

 • 76 перегляди

З початку доби відбулося 61 бойове зіткнення, з яких 22 атаки відбито на Покровському напрямку. Тривають бої на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Костянтинівському та Покровському напрямках.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось понад 60 боїв, на Покровському напрямку відбито 22 атаки

З початку цієї доби відбулося 61 бойове зіткнення. На Покровському напрямку вже відбили 22 ворожі атаки, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку ворог здійснив 39 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось сім атак противника, в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Кругле, Нестерне, Чугунівка, досі тривають чотири боєзіткнення. 

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників у бік Піщаного та Петропавлівки, одне боєзіткнення продовжується.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки у бік населених пунктів Твердохлібове та Ольгівка. 

На Слов’янському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Дронівки. Один бій ще триває.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку  окупантів у бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив десять штурмових дій у районах населених пунктів Предтечине, Іванопілля, Плещіївка, Щербинівка та у бік Іллінівки, Степанівки, Берестка, Софіївки. Три боєзіткнення ще тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення тривають. 

На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку Нового Запоріжжя.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивали дев’ять атак окупантів в районі Гуляйполя та у напрямках Добропілля й  Зеленого. Ворог завдав авіаударів по Гуляйполю, Залізничному та Лугівському.

На Оріхівському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції наших оборонців в районах Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Генштаб: російські війська втратили 1130 солдатів та 925 БпЛА за добу20.01.26, 07:29 • 3702 перегляди

Антоніна Туманова

