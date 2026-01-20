Генштаб о ситуации на фронте: произошло более 60 боев, на Покровском направлении отбито 22 атаки

С начала этих суток произошло 61 боевое столкновение. На Покровском направлении уже отбили 22 вражеские атаки, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала враг совершил 39 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь атак противника, в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Графское, Круглое, Нестерное, Чугуновка, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Купянском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в сторону Песчаного и Петропавловки, одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила три атаки в сторону населенных пунктов Твердохлебово и Ольговка.

На Славянском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Дроновки. Один бой еще продолжается.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили одну атаку оккупантов в сторону Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил десять штурмовых действий в районах населенных пунктов Предтечино, Иванополье, Плещеевка, Щербиновка и в сторону Ильиновки, Степановки, Берестка, Софиевки. Три боестолкновения еще продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное в сторону Новопавловки. Два боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг один раз пытался прорвать оборону наших защитников в направлении Нового Запорожья.

С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбивали девять атак оккупантов в районе Гуляйполя и в направлениях Доброполья и Зеленого. Враг нанес авиаудары по Гуляйполю, Зализничному и Луговскому.

На Ореховском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников в районах Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

Генштаб: российские войска потеряли 1130 солдат и 925 БПЛА за сутки