Генштаб о ситуации на фронте: произошло более 60 боев, на Покровском направлении отбито 22 атаки

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
13:37 • 2620 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 9502 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 10480 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 18528 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 19471 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 20931 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 20227 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17233 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 36574 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 67701 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза20 января, 05:10 • 37203 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго20 января, 06:23 • 39239 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 31628 просмотра
Блогер Владимир Петров уволен из Национального военного мемориального кладбища10:30 • 6120 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 15537 просмотра
публикации
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность13:28 • 9446 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 15783 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 31867 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 67226 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 73713 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Тимошенко
Кайя Каллас
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Франция
Дания
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 82 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 226 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 33088 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 48722 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 41299 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Генштаб о ситуации на фронте: произошло более 60 боев, на Покровском направлении отбито 22 атаки

Киев • УНН

 • 476 просмотра

С начала суток произошло 61 боевое столкновение, из которых 22 атаки отбиты на Покровском направлении. Продолжаются бои на Южно-Слобожанском, Купянском, Славянском, Константиновском и Покровском направлениях.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло более 60 боев, на Покровском направлении отбито 22 атаки

С начала этих суток произошло 61 боевое столкновение. На Покровском направлении уже отбили 22 вражеские атаки, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала враг совершил 39 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь атак противника, в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Графское, Круглое, Нестерное, Чугуновка, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения. 

На Купянском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в сторону Песчаного и Петропавловки, одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила три атаки в сторону населенных пунктов Твердохлебово и Ольговка. 

На Славянском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Дроновки. Один бой еще продолжается.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили одну атаку оккупантов в сторону Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил десять штурмовых действий в районах населенных пунктов Предтечино, Иванополье, Плещеевка, Щербиновка и в сторону Ильиновки, Степановки, Берестка, Софиевки. Три боестолкновения еще продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное в сторону Новопавловки. Два боестолкновения продолжаются. 

На Александровском направлении враг один раз пытался прорвать оборону наших защитников в направлении Нового Запорожья.

С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбивали девять атак оккупантов в районе Гуляйполя и в направлениях Доброполья и Зеленого. Враг нанес авиаудары по Гуляйполю, Зализничному и Луговскому.

На Ореховском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников в районах Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

Генштаб: российские войска потеряли 1130 солдат и 925 БПЛА за сутки20.01.26, 07:29 • 3712 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Славянск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Гуляйполе
Константиновка
Краматорск
Купянск