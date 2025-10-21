$41.760.03
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
17:01 • 12719 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
14:07 • 22405 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53 • 34063 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
21 жовтня, 12:57 • 21959 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 21881 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 23224 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 22423 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34 • 21233 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55 • 19861 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
Генсек НАТО Рютте прибуде до Вашингтона на тлі дипломатичних спроб Трампа завершити війну - журналіст

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 21 жовтня прибуде до Вашингтона з неоголошеним візитом. Це відбувається на тлі дипломатичних спроб Дональда Трампа завершити війну в Україні, попри скасування саміту Трампа і путіна в Угорщині.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні, 21 жовтня, прибуде до Вашингтона з неоголошеним візитом на тлі дипломатичних спроб Дональда Трампа завершити війну в Україні, не дивлячись на те, що саміт Трампа і російського диктатора володимира путіна в Угорщині було скасовано. Про це повідомляє репортер Reuters Грем Слеттері у соцмережі Х з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні прибуде до Вашингтона з неоголошеним візитом, оскільки Європа поспішає відреагувати на чергову дипломатичну спробу Трампа

- пише Слеттері.

Доповнення

Минулого тижня Трамп заявив, що планує новий саміт із путіним у Будапешті, щоб "знайти шлях до завершення війни". Проте кремль наполягає: будь-яке перемир’я можливе лише після того, як Україна погодиться на додаткові територіальні поступки. Саме ця позиція і стала каменем спотикання для американців.

Трамп заявив, що ні Джордж Вашингтон, ні Авраам Лінкольн не завершували 8 воєн, а він - зміг, і завершення 9-ї вже наближається.

Згодом стало відомо, що саміт президентів США та рф в Угорщині відкладено, оскільки москва відмовилася розглядати умови негайного припинення вогню в Україні. Американська сторона дійшла висновку, що шансів на реальну угоду в Будапешті немає.

Білий дім підтвердив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп більше не планує зустрічатися з російським диктатором володимиром путіним в угорській столиці Будапешті.

Нагадаємо

Європейські країни спільно з Україною розробляють 12-пунктовий план завершення війни, що передбачає припинення бойових дій, обмін полоненими та повернення депортованих дітей. Виконання плану контролюватиме мирна рада під головуванням Дональда Трампа, а Україна отримає гарантії безпеки та шлях до ЄС.

Павло Башинський

