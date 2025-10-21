Генсек НАТО Рютте прибуде до Вашингтона на тлі дипломатичних спроб Трампа завершити війну - журналіст
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні, 21 жовтня, прибуде до Вашингтона з неоголошеним візитом на тлі дипломатичних спроб Дональда Трампа завершити війну в Україні, не дивлячись на те, що саміт Трампа і російського диктатора володимира путіна в Угорщині було скасовано. Про це повідомляє репортер Reuters Грем Слеттері у соцмережі Х з посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні прибуде до Вашингтона з неоголошеним візитом, оскільки Європа поспішає відреагувати на чергову дипломатичну спробу Трампа
Доповнення
Минулого тижня Трамп заявив, що планує новий саміт із путіним у Будапешті, щоб "знайти шлях до завершення війни". Проте кремль наполягає: будь-яке перемир’я можливе лише після того, як Україна погодиться на додаткові територіальні поступки. Саме ця позиція і стала каменем спотикання для американців.
Трамп заявив, що ні Джордж Вашингтон, ні Авраам Лінкольн не завершували 8 воєн, а він - зміг, і завершення 9-ї вже наближається.
Згодом стало відомо, що саміт президентів США та рф в Угорщині відкладено, оскільки москва відмовилася розглядати умови негайного припинення вогню в Україні. Американська сторона дійшла висновку, що шансів на реальну угоду в Будапешті немає.
Білий дім підтвердив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп більше не планує зустрічатися з російським диктатором володимиром путіним в угорській столиці Будапешті.
Нагадаємо
Європейські країни спільно з Україною розробляють 12-пунктовий план завершення війни, що передбачає припинення бойових дій, обмін полоненими та повернення депортованих дітей. Виконання плану контролюватиме мирна рада під головуванням Дональда Трампа, а Україна отримає гарантії безпеки та шлях до ЄС.