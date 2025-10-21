Генсек НАТО Рютте прибудет в Вашингтон на фоне дипломатических попыток Трампа завершить войну - журналист

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сегодня, 21 октября, прибудет в Вашингтон с необъявленным визитом на фоне дипломатических попыток Дональда Трампа завершить войну в Украине, несмотря на то, что саммит Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Венгрии был отменен. Об этом сообщает репортер Reuters Грэм Слэттери в соцсети Х со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сегодня прибудет в Вашингтон с необъявленным визитом, поскольку Европа спешит отреагировать на очередную дипломатическую попытку Трампа - пишет Слэттери.

Дополнение

На прошлой неделе Трамп заявил, что планирует новый саммит с Путиным в Будапеште, чтобы "найти путь к завершению войны". Однако Кремль настаивает: любое перемирие возможно только после того, как Украина согласится на дополнительные территориальные уступки. Именно эта позиция и стала камнем преткновения для американцев.

Трамп заявил, что ни Джордж Вашингтон, ни Авраам Линкольн не завершали 8 войн, а он - смог, и завершение 9-й уже приближается.

Впоследствии стало известно, что саммит президентов США и РФ в Венгрии отложен, поскольку Москва отказалась рассматривать условия немедленного прекращения огня в Украине. Американская сторона пришла к выводу, что шансов на реальное соглашение в Будапеште нет.

Белый дом подтвердил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп больше не планирует встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным в венгерской столице Будапеште.

Напомним

Европейские страны совместно с Украиной разрабатывают 12-пунктовый план завершения войны, предусматривающий прекращение боевых действий, обмен пленными и возвращение депортированных детей. Выполнение плана будет контролировать мирный совет под председательством Дональда Трампа, а Украина получит гарантии безопасности и путь в ЕС.