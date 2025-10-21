Генсек НАТО Рютте прибудет в Вашингтон на фоне дипломатических попыток Трампа завершить войну - журналист

$41.760.03
48.660.10
ukenru
19:07 • 2678 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
17:01 • 12707 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
14:07 • 22399 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 34053 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 21951 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39 • 21878 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33 • 23223 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
21 октября, 10:26 • 22421 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
21 октября, 09:34 • 21232 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
21 октября, 08:55 • 19860 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.1м/с
80%
750мм
Популярные новости
Мобилизация единственного сына тяжелобольного отца: суд на Львовщине вынес приговор и.о. начальника ТЦК21 октября, 11:05 • 13172 просмотра
Трампа не интересует территориальный исход в войне РФ против Украины - The Wall Street Journal21 октября, 11:26 • 9476 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 24535 просмотра
Имела бы символическое значение: Кислица провел параллели между встречей Трампа и Путина в Будапеште и событиями 1956 года21 октября, 13:20 • 11416 просмотра
Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена - корреспондент Белого домаVideo15:33 • 19823 просмотра
публикации
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto13:53 • 34056 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 45009 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 43497 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 49547 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 106567 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Рустем Умеров
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Польша
Европа
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ16:48 • 5150 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 24556 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 37115 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 28285 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 84387 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Золото
Фильм

Генсек НАТО Рютте прибудет в Вашингтон на фоне дипломатических попыток Трампа завершить войну - журналист

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 21 октября прибудет в Вашингтон с необъявленным визитом. Это происходит на фоне дипломатических попыток Дональда Трампа завершить войну в Украине, несмотря на отмену саммита Трампа и Путина в Венгрии.

Генсек НАТО Рютте прибудет в Вашингтон на фоне дипломатических попыток Трампа завершить войну - журналист

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сегодня, 21 октября, прибудет в Вашингтон с необъявленным визитом на фоне дипломатических попыток Дональда Трампа завершить войну в Украине, несмотря на то, что саммит Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Венгрии был отменен. Об этом сообщает репортер Reuters Грэм Слэттери в соцсети Х со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сегодня прибудет в Вашингтон с необъявленным визитом, поскольку Европа спешит отреагировать на очередную дипломатическую попытку Трампа

- пишет Слэттери.

Дополнение

На прошлой неделе Трамп заявил, что планирует новый саммит с Путиным в Будапеште, чтобы "найти путь к завершению войны". Однако Кремль настаивает: любое перемирие возможно только после того, как Украина согласится на дополнительные территориальные уступки. Именно эта позиция и стала камнем преткновения для американцев.

Трамп заявил, что ни Джордж Вашингтон, ни Авраам Линкольн не завершали 8 войн, а он - смог, и завершение 9-й уже приближается.

Впоследствии стало известно, что саммит президентов США и РФ в Венгрии отложен, поскольку Москва отказалась рассматривать условия немедленного прекращения огня в Украине. Американская сторона пришла к выводу, что шансов на реальное соглашение в Будапеште нет.

Белый дом подтвердил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп больше не планирует встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным в венгерской столице Будапеште.

Напомним

Европейские страны совместно с Украиной разрабатывают 12-пунктовый план завершения войны, предусматривающий прекращение боевых действий, обмен пленными и возвращение депортированных детей. Выполнение плана будет контролировать мирный совет под председательством Дональда Трампа, а Украина получит гарантии безопасности и путь в ЕС.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Владимир Путин
Марк Рютте
Белый дом
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Украина