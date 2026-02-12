Екстрені відключення по регіонах, 170 тис. родин без світла у Києві після масованого удару рф

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 14347 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 27354 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 21235 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 21231 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 21070 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 29958 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 19243 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21854 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 38120 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 25446 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
4м/с
97%
730мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Допомога на відновлення пошкодженого житла: як отримати кошти від державиPhoto11 лютого, 21:59 • 8960 перегляди
В Одесі пролунали вибухи: влада закликає залишатися в укриттях11 лютого, 22:52 • 8398 перегляди
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи12 лютого, 00:39 • 14163 перегляди
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo02:12 • 10126 перегляди
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW04:02 • 4428 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 29958 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 26425 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 28194 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 38120 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 50304 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Сергій Лисак
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Естонія
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 13687 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 16062 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 17373 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 19237 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 35091 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Brent
Шахед-136
Financial Times

Екстрені відключення по регіонах, 170 тис. родин без світла у Києві після масованого удару рф

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Після масованої російської атаки вночі 170 тисяч родин у Києві залишилися без світла. Екстрені відключення запроваджено у низці регіонів.

Екстрені відключення по регіонах, 170 тис. родин без світла у Києві після масованого удару рф

Екстрені відключення електроенергії ввели у низці регіонів, 170 тис. родин без світла у Києві після масованої російської атаки вночі, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у четвер, пише УНН.

Київ: 107 000 родин тимчасово без світла після масованої атаки. І ще одна важка ніч для енергетики. Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики

- повідомили в ДТЕК.

Як зазначається, енергетики одразу заживили обʼєкти критичної інфраструктури.

"В Деснянському районі столиці діють екстрені відключення світла, для інших мешканців Києва застосовуються тимчасові графіки", - вказали у ДТЕК.

Також повідомляється, що на Дніпропетровщині за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють.

"На Сумщині введені графіки аварійних відключень для споживачів 1-5 черги (Шосткинсткий, Конотопський, Роменський райони, а також Ямпільська та Середино-Будська громади)", - повідомили і в Сумиобленерго.

"У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень", - зазначили в Харківобленерго.

15 з 24 балістичних ракет, одну керовану та 197 з 219 дронів знешкодили під час російської атаки12.02.26, 09:23 • 338 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Сумська область
Харківська область
Дніпропетровська область
ДТЕК
Укренерго
Київ
Харків