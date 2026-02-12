Екстрені відключення по регіонах, 170 тис. родин без світла у Києві після масованого удару рф
Київ • УНН
Після масованої російської атаки вночі 170 тисяч родин у Києві залишилися без світла. Екстрені відключення запроваджено у низці регіонів.
Екстрені відключення електроенергії ввели у низці регіонів, 170 тис. родин без світла у Києві після масованої російської атаки вночі, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у четвер, пише УНН.
Київ: 107 000 родин тимчасово без світла після масованої атаки. І ще одна важка ніч для енергетики. Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики
Як зазначається, енергетики одразу заживили обʼєкти критичної інфраструктури.
"В Деснянському районі столиці діють екстрені відключення світла, для інших мешканців Києва застосовуються тимчасові графіки", - вказали у ДТЕК.
Також повідомляється, що на Дніпропетровщині за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють.
"На Сумщині введені графіки аварійних відключень для споживачів 1-5 черги (Шосткинсткий, Конотопський, Роменський райони, а також Ямпільська та Середино-Будська громади)", - повідомили і в Сумиобленерго.
"У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень", - зазначили в Харківобленерго.
