Экстренные отключения по регионам, 170 тыс. семей без света в Киеве после массированного удара рф

$43.030.06
51.210.04
ukenru
08:19 • 2732 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 17905 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 31635 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 24986 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 24518 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 23190 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 34280 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 19787 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 22088 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 41292 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Популярные новости
Ночная атака на Одессу: есть раненый, поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр11 февраля, 23:33 • 7078 просмотра
Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы12 февраля, 00:39 • 17373 просмотра
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo12 февраля, 02:12 • 13356 просмотра
Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW04:02 • 10412 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича08:30 • 4454 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 34261 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 29702 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 31368 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 41274 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 53449 просмотра
УНН Lite
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 134 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 15639 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 17988 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 19124 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 20886 просмотра
Экстренные отключения по регионам, 170 тыс. семей без света в Киеве после массированного удара рф

Киев • УНН

 • 1760 просмотра

После массированной российской атаки ночью 170 тысяч семей в Киеве остались без света. Экстренные отключения введены в ряде регионов.

Экстренные отключения по регионам, 170 тыс. семей без света в Киеве после массированного удара рф

Экстренные отключения электроэнергии введены в ряде регионов, 170 тыс. семей без света в Киеве после массированной российской атаки ночью, сообщили в энергокомпании ДТЭК в четверг, пишет УНН.

Киев: 107 000 семей временно без света после массированной атаки. И еще одна тяжелая ночь для энергетики. Из-за массированной атаки часть домов в Деснянском районе осталась без электричества

- сообщили в ДТЭК.

Как отмечается, энергетики сразу запитали объекты критической инфраструктуры.

"В Деснянском районе столицы действуют экстренные отключения света, для остальных жителей Киева применяются временные графики", - указали в ДТЭК.

Также сообщается, что на Днепропетровщине по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют.

"На Сумщине введены графики аварийных отключений для потребителей 1-5 очереди (Шосткинский, Конотопский, Роменский районы, а также Ямпольская и Середино-Будская громады)", - сообщили и в Сумыоблэнерго.

"В Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений", - отметили в Харьковоблэнерго.

15 из 24 баллистических ракет, одну управляемую и 197 из 219 дронов обезвредили во время российской атаки12.02.26, 09:23 • 1146 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Сумская область
Харьковская область
Днепропетровская область
ДТЭК
Укрэнерго
Киев
Харьков