Экстренные отключения по регионам, 170 тыс. семей без света в Киеве после массированного удара рф

Экстренные отключения электроэнергии введены в ряде регионов, 170 тыс. семей без света в Киеве после массированной российской атаки ночью, сообщили в энергокомпании ДТЭК в четверг, пишет УНН.

Киев: 107 000 семей временно без света после массированной атаки. И еще одна тяжелая ночь для энергетики. Из-за массированной атаки часть домов в Деснянском районе осталась без электричества - сообщили в ДТЭК.

Как отмечается, энергетики сразу запитали объекты критической инфраструктуры.

"В Деснянском районе столицы действуют экстренные отключения света, для остальных жителей Киева применяются временные графики", - указали в ДТЭК.

Также сообщается, что на Днепропетровщине по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют.

"На Сумщине введены графики аварийных отключений для потребителей 1-5 очереди (Шосткинский, Конотопский, Роменский районы, а также Ямпольская и Середино-Будская громады)", - сообщили и в Сумыоблэнерго.

"В Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений", - отметили в Харьковоблэнерго.

