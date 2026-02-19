Експерт пояснив, що реально встигнути до наступної зими, щоб міста були з теплом

Відновити роботу київських, харківських та одеських ТЕЦ і паралельно готувати довгострокову програму зміцнення міських енергосистем на 2-5 років - це реалістичний підхід, тоді як швидко замістити генерацію ТЕЦ за один міжопалювальний сезон технічно неможливо. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу "Ситуація в енергетичному секторі держави після останніх ударів ворога" 19 лютого, передає УНН.

Деталі

За його словами, першим етапом має стати відновлення здатності ТЕЦ у великих містах хоча б генерувати тепло та електроенергію. Харченко зазначив, що часу між опалювальними сезонами може вистачити, аби "стягнути стабільні роботи систем опалювання", однак для докорінної зміни ситуації цього періоду недостатньо.

Експерт наголосив, що замістити на сто відсотків те, що сьогодні виробляють ТЕЦ у містах, де системи теплопостачання будувалися десятиліттями, неможливо в межах одного сезону.

Повністю замістити те, що генерують ТЕЦ у великих містах, неможливо протягом міжопалювального сезону. Це можливо протягом 3–5 років і великих інвестицій - сказав Харченко.

Він уточнив, що лише для Києва, за обережною оцінкою, для децентралізації того обсягу, який нині забезпечують ТЕЦ, може знадобитися близько 7 млрд євро, а також величезна кількість робіт, аби це такий сценарій став реаьністю.

Фахівець у галузі енергетики також підкреслив важливість того, що наразі триває активний діалог між експертним середовищем, законодавцями та урядом щодо того, які рішення можна встигнути реалізувати, а які - ні. На його думку, формуються доволі реалістичні плани дій, які передбачають одночасну підготовку до наступного опалювального сезону та запуск середньо- і довгострокової програми посилення енергосистем міст.

Окремо він зазначив, що масштабні проєкти потребуватимуть значної взаємодії з міжнародними партнерами, оскільки всередині країни наразі бракує ресурсів для такого фінансування. Серед позитивних сигналів Харченко назвав лідерство Міністерства енергетики та активну роботу Агенції відновлення над практичними кроками і плануванням подальших дій.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад. На урядовому рівні створять координаційний центр для систематизації досвіду громад.