Ексклюзив
12:37 • 2152 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 10716 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20 • 17264 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 18658 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
07:36 • 19895 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
07:02 • 15960 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 31311 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 68946 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 51013 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 69140 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Експерт пояснив, що реально встигнути до наступної зими, щоб міста були з теплом

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Фахівці у галузі енергетики попереджають: децентралізувати генерацію великих міських ТЕЦ за один міжопалювальний сезон технічно неможливо, а для Києва така трансформація може потребувати близько 7 млрд євро інвестицій і 3-5 років робіт.

Експерт пояснив, що реально встигнути до наступної зими, щоб міста були з теплом

Відновити роботу київських, харківських та одеських ТЕЦ і паралельно готувати довгострокову програму зміцнення міських енергосистем на 2-5 років - це реалістичний підхід, тоді як швидко замістити генерацію ТЕЦ за один міжопалювальний сезон технічно неможливо. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу "Ситуація в енергетичному секторі держави після останніх ударів ворога" 19 лютого, передає УНН.

Деталі

За його словами, першим етапом має стати відновлення здатності ТЕЦ у великих містах хоча б генерувати тепло та електроенергію. Харченко зазначив, що часу між опалювальними сезонами може вистачити, аби "стягнути стабільні роботи систем опалювання", однак для докорінної зміни ситуації цього періоду недостатньо.

Експерт наголосив, що замістити на сто відсотків те, що сьогодні виробляють ТЕЦ у містах, де системи теплопостачання будувалися десятиліттями, неможливо в межах одного сезону.

Повністю замістити те, що генерують ТЕЦ у великих містах, неможливо протягом міжопалювального сезону. Це можливо протягом 3–5 років і великих інвестицій

- сказав Харченко.

Він уточнив, що лише для Києва, за обережною оцінкою, для децентралізації того обсягу, який нині забезпечують ТЕЦ, може знадобитися близько 7 млрд євро, а також величезна кількість робіт, аби це такий сценарій став реаьністю.

Фахівець у галузі енергетики також підкреслив важливість того, що наразі триває активний діалог між експертним середовищем, законодавцями та урядом щодо того, які рішення можна встигнути реалізувати, а які - ні. На його думку, формуються доволі реалістичні плани дій, які передбачають одночасну підготовку до наступного опалювального сезону та запуск середньо- і довгострокової програми посилення енергосистем міст.

Окремо він зазначив, що масштабні проєкти потребуватимуть значної взаємодії з міжнародними партнерами, оскільки всередині країни наразі бракує ресурсів для такого фінансування. Серед позитивних сигналів Харченко назвав лідерство Міністерства енергетики та активну роботу Агенції відновлення над практичними кроками і плануванням подальших дій.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад. На урядовому рівні створять координаційний центр для систематизації досвіду громад.

Олександра Василенко

