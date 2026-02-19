$43.290.03
Эксперт объяснил, что реально успеть до следующей зимы, чтобы города были с теплом

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Специалисты в области энергетики предупреждают: децентрализовать генерацию крупных городских ТЭЦ за один межотопительный сезон технически невозможно, а для Киева такая трансформация может потребовать около 7 млрд евро инвестиций и 3-5 лет работ.

Эксперт объяснил, что реально успеть до следующей зимы, чтобы города были с теплом

Восстановление работы киевских, харьковских и одесских ТЭЦ и параллельная подготовка долгосрочной программы укрепления городских энергосистем на 2-5 лет - это реалистичный подход, тогда как быстро заместить генерацию ТЭЦ за один межотопительный сезон технически невозможно. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга "Ситуация в энергетическом секторе государства после последних ударов врага" 19 февраля, передает УНН.

Детали

По его словам, первым этапом должно стать восстановление способности ТЭЦ в крупных городах хотя бы генерировать тепло и электроэнергию. Харченко отметил, что времени между отопительными сезонами может хватить, чтобы "стянуть стабильные работы систем отопления", однако для коренного изменения ситуации этого периода недостаточно.

Эксперт подчеркнул, что заместить на сто процентов то, что сегодня производят ТЭЦ в городах, где системы теплоснабжения строились десятилетиями, невозможно в пределах одного сезона.

Полностью заместить то, что генерируют ТЭЦ в крупных городах, невозможно в течение межотопительного сезона. Это возможно в течение 3–5 лет и больших инвестиций

- сказал Харченко.

Он уточнил, что только для Киева, по осторожной оценке, для децентрализации того объема, который сейчас обеспечивают ТЭЦ, может понадобиться около 7 млрд евро, а также огромное количество работ, чтобы такой сценарий стал реальностью.

Специалист в области энергетики также подчеркнул важность того, что сейчас идет активный диалог между экспертной средой, законодателями и правительством относительно того, какие решения можно успеть реализовать, а какие - нет. По его мнению, формируются довольно реалистичные планы действий, которые предусматривают одновременную подготовку к следующему отопительному сезону и запуск средне- и долгосрочной программы усиления энергосистем городов.

Отдельно он отметил, что масштабные проекты потребуют значительного взаимодействия с международными партнерами, поскольку внутри страны сейчас не хватает ресурсов для такого финансирования. Среди позитивных сигналов Харченко назвал лидерство Министерства энергетики и активную работу Агентства восстановления над практическими шагами и планированием дальнейших действий.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит решения по перестройке и обновлению энергетического обеспечения общин. На правительственном уровне будет создан координационный центр для систематизации опыта общин.

Александра Василенко

