Директор підприємства у Києві отримав підозру за співпрацю з російською стороною на мільйон євро в обхід санкцій - Генпрокурор

Ексклюзив
08:20 • 16371 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 36133 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 74301 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 46852 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 53065 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 53335 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 32488 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 73265 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 33955 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 49533 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов'язаного
Пакистан вводить жорстку економію через стрибок цін на нафту
"Він був би набагато більш корисним, якби закінчив війну проти України": Трамп - про розмову з путіним
Ворог вночі атакував Харків: пошкоджено приватні будинки та господарські споруди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - Міненерго
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
08:20 • 16388 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярів
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 73275 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Музикант
Андрій Сибіга
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Харків
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни Трінчер
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам
Техніка
Шахед-136
Золото
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot

Директор підприємства у Києві отримав підозру за співпрацю з російською стороною на мільйон євро в обхід санкцій - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 1482 перегляди

Керівник підприємства закупив російське обладнання через білорусь в обхід санкцій. Підозрюваного затримано у Києві та взято під варту без права застави.

Директор підприємства у Києві отримав підозру за співпрацю з російською стороною на мільйон євро в обхід санкцій - Генпрокурор

У Києві затримано та повідомлено про підозру директору картонно-тарного підприємства у справі про понад 1,1 млн євро для країни-агресора, повідомив у вівторок Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Понад 1,1 млн євро для країни-агресора: у Києві затримано та повідомлено про підозру директору картонно-тарного підприємства

- написав Кравченко.

Деталі

За даними Генпрокурора, підприємство з виробництва картонно-паперової тари працює з 1994 року: воно зареєстроване у Києві, має виробничі потужності на Луганщині та філії у Дніпропетровській і Київській областях. "99,5% акцій компанії належать кіпрській фірмі, а її бенефіціар − громадянин України − незмінно очолює підприємство з моменту заснування", - зазначив він.

За даними слідства, які наводить Генпрокурор, "у 2021 році підприємство уклало договір із російським виробником на поставку обладнання вартістю понад 1,1 млн євро". "У межах виконання угоди на рахунки російської компанії було перераховано 810 тис. євро передплати", - вів далі Генпрокурор.

"Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, попри встановлену урядом заборону на імпорт товарів з держави-агресора, директор підприємства продовжив співпрацю з російською стороною", - повідомив Кравченко.

За його даними, "для обходу обмежень підозрюваний залучив білоруську компанію-посередника". "Саме на неї оформили поставку обладнання, яке згодом ввезли на територію України транзитом через одну з країн ЄС", - вказав він.

"У межах цієї схеми російському постачальнику перерахували залишок за договором у розмірі понад 382 тис. євро. З метою прискорення поставок підозрюваний також пообіцяв представнику агресора додаткові 92,4 тис. євро за відвантаження та покриття ПДВ", - вказав Генпрокурор.

Таким чином чоловік добровільно та свідомо сприяв отриманню прибутку підприємством держави-агресора, частина якого у вигляді податків надходить до бюджету рф та використовується для фінансування її збройних сил

- зазначив Кравченко.

Під час обшуків на підприємстві, з його слів, вилучено товарно-транспортні документи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

"Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України у місті Києві. Йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). За клопотанням прокурора суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід − тримання під вартою", - повідомив Генпрокурор.

"Кожен, хто допомагає ворогу обходити санкції та фінансує російський бюджет, нестиме відповідальність перед законом. Робота з виявлення пособників агресора триває. Працюємо далі", - наголосив Кравченко.

Україна розблокувала продаж санкційних активів і відкриває нові можливості для інвесторів - Мінекономіки12.02.26, 12:03 • 3953 перегляди

Юлія Шрамко

