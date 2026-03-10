Директор підприємства у Києві отримав підозру за співпрацю з російською стороною на мільйон євро в обхід санкцій - Генпрокурор

У Києві затримано та повідомлено про підозру директору картонно-тарного підприємства у справі про понад 1,1 млн євро для країни-агресора, повідомив у вівторок Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Понад 1,1 млн євро для країни-агресора: у Києві затримано та повідомлено про підозру директору картонно-тарного підприємства - написав Кравченко.

Деталі

За даними Генпрокурора, підприємство з виробництва картонно-паперової тари працює з 1994 року: воно зареєстроване у Києві, має виробничі потужності на Луганщині та філії у Дніпропетровській і Київській областях. "99,5% акцій компанії належать кіпрській фірмі, а її бенефіціар − громадянин України − незмінно очолює підприємство з моменту заснування", - зазначив він.

За даними слідства, які наводить Генпрокурор, "у 2021 році підприємство уклало договір із російським виробником на поставку обладнання вартістю понад 1,1 млн євро". "У межах виконання угоди на рахунки російської компанії було перераховано 810 тис. євро передплати", - вів далі Генпрокурор.

"Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, попри встановлену урядом заборону на імпорт товарів з держави-агресора, директор підприємства продовжив співпрацю з російською стороною", - повідомив Кравченко.

За його даними, "для обходу обмежень підозрюваний залучив білоруську компанію-посередника". "Саме на неї оформили поставку обладнання, яке згодом ввезли на територію України транзитом через одну з країн ЄС", - вказав він.

"У межах цієї схеми російському постачальнику перерахували залишок за договором у розмірі понад 382 тис. євро. З метою прискорення поставок підозрюваний також пообіцяв представнику агресора додаткові 92,4 тис. євро за відвантаження та покриття ПДВ", - вказав Генпрокурор.

Таким чином чоловік добровільно та свідомо сприяв отриманню прибутку підприємством держави-агресора, частина якого у вигляді податків надходить до бюджету рф та використовується для фінансування її збройних сил - зазначив Кравченко.

Під час обшуків на підприємстві, з його слів, вилучено товарно-транспортні документи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

"Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України у місті Києві. Йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). За клопотанням прокурора суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід − тримання під вартою", - повідомив Генпрокурор.

"Кожен, хто допомагає ворогу обходити санкції та фінансує російський бюджет, нестиме відповідальність перед законом. Робота з виявлення пособників агресора триває. Працюємо далі", - наголосив Кравченко.

