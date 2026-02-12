$43.030.06
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 9598 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 36449 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 31456 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 44214 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 35512 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 30563 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 26813 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 47825 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 20197 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Україна розблокувала продаж санкційних активів і відкриває нові можливості для інвесторів - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє прискорити та ефективніше продавати конфісковані активи. Кошти від продажу спрямовуватимуться до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Україна розблокувала продаж санкційних активів і відкриває нові можливості для інвесторів - Мінекономіки

Уряд України ухвалив постанову, яка дозволяє значно прискорити та зробити ефективнішим продаж активів, стягнутих у дохід держави за рішеннями судів у межах санкційної політики. Про це повідомляє Міністерство економіки, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, нове рішення відкриває для інвесторів прозорий і зрозумілий механізм участі в реалізації санкційних активів. Йдеться про проведення електронних аукціонів, рівний доступ для українських і міжнародних учасників, а також конкурентні умови продажу з гнучким механізмом формування ціни.

Уряд затвердив оновлений порядок реалізації санкційних активів, який адаптований до роботи зі складними об’єктами. Це дозволить уникнути ситуацій, коли конфісковане майно роками перебуває без управління та не приносить економічної користі.

У Міністерстві економіки наголошують, що санкційні активи більше не "зависатимуть" у правовій невизначеності. Після продажу вони отримуватимуть нового інвестора та ефективного власника, починатимуть працювати в ринковому середовищі, створювати робочі місця, сплачувати податки й генерувати додану вартість для економіки.

Окремо підкреслюється, що всі кошти, отримані від реалізації таких активів, спрямовуватимуться до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ці ресурси використовуватимуться для відновлення інфраструктури, підтримки економіки та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок війни.

Урядовці вважають, що новий підхід не лише посилює санкційну політику, а й створює додаткові можливості для залучення інвестицій та економічного розвитку навіть в умовах воєнного часу.

Нагадаємо

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №13715 про підтримку та розвиток інноваційної діяльності, спрямований на розвиток інноваційних екосистем. Документ має оновити правову базу для підтримки інновацій, сформувати сучасну інституційну модель та забезпечити співпрацю держави, бізнесу, науки й освіти.

Андрій Тимощенков

