Україна розблокувала продаж санкційних активів і відкриває нові можливості для інвесторів - Мінекономіки
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє прискорити та ефективніше продавати конфісковані активи. Кошти від продажу спрямовуватимуться до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Уряд України ухвалив постанову, яка дозволяє значно прискорити та зробити ефективнішим продаж активів, стягнутих у дохід держави за рішеннями судів у межах санкційної політики. Про це повідомляє Міністерство економіки, передає УНН.
Деталі
Як зазначається, нове рішення відкриває для інвесторів прозорий і зрозумілий механізм участі в реалізації санкційних активів. Йдеться про проведення електронних аукціонів, рівний доступ для українських і міжнародних учасників, а також конкурентні умови продажу з гнучким механізмом формування ціни.
Уряд затвердив оновлений порядок реалізації санкційних активів, який адаптований до роботи зі складними об’єктами. Це дозволить уникнути ситуацій, коли конфісковане майно роками перебуває без управління та не приносить економічної користі.
У Міністерстві економіки наголошують, що санкційні активи більше не "зависатимуть" у правовій невизначеності. Після продажу вони отримуватимуть нового інвестора та ефективного власника, починатимуть працювати в ринковому середовищі, створювати робочі місця, сплачувати податки й генерувати додану вартість для економіки.
Окремо підкреслюється, що всі кошти, отримані від реалізації таких активів, спрямовуватимуться до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ці ресурси використовуватимуться для відновлення інфраструктури, підтримки економіки та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок війни.
Урядовці вважають, що новий підхід не лише посилює санкційну політику, а й створює додаткові можливості для залучення інвестицій та економічного розвитку навіть в умовах воєнного часу.
