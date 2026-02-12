Украина разблокировала продажу санкционных активов и открывает новые возможности для инвесторов - Минэкономики
Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволяет ускорить и эффективнее продавать конфискованные активы. Средства от продажи будут направляться в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Правительство Украины приняло постановление, которое позволяет значительно ускорить и сделать более эффективной продажу активов, взысканных в доход государства по решениям судов в рамках санкционной политики. Об этом сообщает Министерство экономики, передает УНН.
Как отмечается, новое решение открывает для инвесторов прозрачный и понятный механизм участия в реализации санкционных активов. Речь идет о проведении электронных аукционов, равном доступе для украинских и международных участников, а также конкурентных условиях продажи с гибким механизмом формирования цены.
Правительство утвердило обновленный порядок реализации санкционных активов, который адаптирован к работе со сложными объектами. Это позволит избежать ситуаций, когда конфискованное имущество годами находится без управления и не приносит экономической пользы.
В Министерстве экономики подчеркивают, что санкционные активы больше не будут "зависать" в правовой неопределенности. После продажи они будут получать нового инвестора и эффективного собственника, начинать работать в рыночной среде, создавать рабочие места, платить налоги и генерировать добавленную стоимость для экономики.
Отдельно подчеркивается, что все средства, полученные от реализации таких активов, будут направляться в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Эти ресурсы будут использоваться для восстановления инфраструктуры, поддержки экономики и помощи гражданам, пострадавшим в результате войны.
Чиновники считают, что новый подход не только усиливает санкционную политику, но и создает дополнительные возможности для привлечения инвестиций и экономического развития даже в условиях военного времени.
