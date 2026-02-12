Украина разблокировала продажу санкционных активов и открывает новые возможности для инвесторов - Минэкономики

$43.030.06
09:49
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы12 февраля, 00:39 • 28188 просмотра
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo12 февраля, 02:12 • 24296 просмотра
Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW12 февраля, 04:02 • 21545 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS08:19 • 9230 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 10908 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 46723 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 41017 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 42665 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 52438 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 64648 просмотра
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Виталий Кличко
Марк Рютте
Биньямин Нетаньяху
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Днепр
Харьковская область
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 10942 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 22765 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 24796 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 25587 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 27061 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
WhatsApp

Украина разблокировала продажу санкционных активов и открывает новые возможности для инвесторов - Минэкономики

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволяет ускорить и эффективнее продавать конфискованные активы. Средства от продажи будут направляться в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Украина разблокировала продажу санкционных активов и открывает новые возможности для инвесторов - Минэкономики

Правительство Украины приняло постановление, которое позволяет значительно ускорить и сделать более эффективной продажу активов, взысканных в доход государства по решениям судов в рамках санкционной политики. Об этом сообщает Министерство экономики, передает УНН.

Подробности

Как отмечается, новое решение открывает для инвесторов прозрачный и понятный механизм участия в реализации санкционных активов. Речь идет о проведении электронных аукционов, равном доступе для украинских и международных участников, а также конкурентных условиях продажи с гибким механизмом формирования цены.

Правительство утвердило обновленный порядок реализации санкционных активов, который адаптирован к работе со сложными объектами. Это позволит избежать ситуаций, когда конфискованное имущество годами находится без управления и не приносит экономической пользы.

В Министерстве экономики подчеркивают, что санкционные активы больше не будут "зависать" в правовой неопределенности. После продажи они будут получать нового инвестора и эффективного собственника, начинать работать в рыночной среде, создавать рабочие места, платить налоги и генерировать добавленную стоимость для экономики.

Отдельно подчеркивается, что все средства, полученные от реализации таких активов, будут направляться в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Эти ресурсы будут использоваться для восстановления инфраструктуры, поддержки экономики и помощи гражданам, пострадавшим в результате войны.

Чиновники считают, что новый подход не только усиливает санкционную политику, но и создает дополнительные возможности для привлечения инвестиций и экономического развития даже в условиях военного времени.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №13715 о поддержке и развитии инновационной деятельности, направленный на развитие инновационных экосистем. Документ должен обновить правовую базу для поддержки инноваций, сформировать современную институциональную модель и обеспечить сотрудничество государства, бизнеса, науки и образования.

Андрей Тимощенков

ОбществоЭкономикаПолитика
Санкции
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Верховная Рада
Украина