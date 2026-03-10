Директор предприятия в Киеве получил подозрение за сотрудничество с российской стороной на миллион евро в обход санкций - Генпрокурор

$43.730.0850.540.36
ukenru
Эксклюзив
08:20 • 16322 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 36076 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 74276 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 46828 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 53042 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 53325 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 32483 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 73240 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 33955 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 49533 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пакистан вводит жесткую экономию из-за скачка цен на нефть10 марта, 00:43 • 14970 просмотра
"Он был бы гораздо полезнее, если бы закончил войну против Украины": Трамп - о разговоре с путиным10 марта, 01:18 • 17559 просмотра
Враг ночью атаковал Харьков: повреждены частные дома и хозяйственные постройки10 марта, 01:54 • 13825 просмотра
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным06:25 • 22326 просмотра
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - МинэнергоVideo08:42 • 10911 просмотра
публикации
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
08:20 • 16349 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 61167 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 65145 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 73251 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 67403 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Андрей Сибига
Борис Писториус
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 20349 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 27505 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 27421 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters9 марта, 15:15 • 28422 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 30803 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Золото
Социальная сеть
MIM-104 Patriot

Директор предприятия в Киеве получил подозрение за сотрудничество с российской стороной на миллион евро в обход санкций - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 1472 просмотра

Руководитель предприятия закупил российское оборудование через Беларусь в обход санкций. Подозреваемый задержан в Киеве и взят под стражу без права залога.

Директор предприятия в Киеве получил подозрение за сотрудничество с российской стороной на миллион евро в обход санкций - Генпрокурор

В Киеве задержан и уведомлен о подозрении директор картонно-тарного предприятия по делу о более чем 1,1 млн евро для страны-агрессора, сообщил во вторник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Более 1,1 млн евро для страны-агрессора: в Киеве задержан и уведомлен о подозрении директор картонно-тарного предприятия

- написал Кравченко.

Детали

По данным Генпрокурора, предприятие по производству картонно-бумажной тары работает с 1994 года: оно зарегистрировано в Киеве, имеет производственные мощности в Луганской области и филиалы в Днепропетровской и Киевской областях. "99,5% акций компании принадлежат кипрской фирме, а ее бенефициар − гражданин Украины − неизменно возглавляет предприятие с момента основания", - отметил он.

По данным следствия, которые приводит Генпрокурор, "в 2021 году предприятие заключило договор с российским производителем на поставку оборудования стоимостью более 1,1 млн евро". "В рамках выполнения соглашения на счета российской компании было перечислено 810 тыс. евро предоплаты", - продолжил Генпрокурор.

"После начала полномасштабного вторжения рф в Украину, несмотря на установленный правительством запрет на импорт товаров из государства-агрессора, директор предприятия продолжил сотрудничество с российской стороной", - сообщил Кравченко.

По его данным, "для обхода ограничений подозреваемый привлек белорусскую компанию-посредника". "Именно на нее оформили поставку оборудования, которое впоследствии ввезли на территорию Украины транзитом через одну из стран ЕС", - указал он.

"В рамках этой схемы российскому поставщику перечислили остаток по договору в размере более 382 тыс. евро. С целью ускорения поставок подозреваемый также пообещал представителю агрессора дополнительные 92,4 тыс. евро за отгрузку и покрытие НДС", - указал Генпрокурор.

Таким образом мужчина добровольно и сознательно способствовал получению прибыли предприятием государства-агрессора, часть которой в виде налогов поступает в бюджет рф и используется для финансирования ее вооруженных сил

- отметил Кравченко.

Во время обысков на предприятии, по его словам, изъяты товарно-транспортные документы, мобильные телефоны и компьютерная техника.

"Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины в городе Киеве. Ему сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). По ходатайству прокурора суд избрал ему безальтернативную меру пресечения − содержание под стражей", - сообщил Генпрокурор.

"Каждый, кто помогает врагу обходить санкции и финансирует российский бюджет, будет нести ответственность перед законом. Работа по выявлению пособников агрессора продолжается. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

Украина разблокировала продажу санкционных активов и открывает новые возможности для инвесторов - Минэкономики12.02.26, 12:03 • 3953 просмотра

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Санкции
Техника
Государственный бюджет
Обыск
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Киевская область
Руслан Кравченко
Беларусь
Луганская область
Днепропетровская область
Украина
Кипр
Киев