Директор предприятия в Киеве получил подозрение за сотрудничество с российской стороной на миллион евро в обход санкций - Генпрокурор

Более 1,1 млн евро для страны-агрессора: в Киеве задержан и уведомлен о подозрении директор картонно-тарного предприятия - написал Кравченко.

Детали

По данным Генпрокурора, предприятие по производству картонно-бумажной тары работает с 1994 года: оно зарегистрировано в Киеве, имеет производственные мощности в Луганской области и филиалы в Днепропетровской и Киевской областях. "99,5% акций компании принадлежат кипрской фирме, а ее бенефициар − гражданин Украины − неизменно возглавляет предприятие с момента основания", - отметил он.

По данным следствия, которые приводит Генпрокурор, "в 2021 году предприятие заключило договор с российским производителем на поставку оборудования стоимостью более 1,1 млн евро". "В рамках выполнения соглашения на счета российской компании было перечислено 810 тыс. евро предоплаты", - продолжил Генпрокурор.

"После начала полномасштабного вторжения рф в Украину, несмотря на установленный правительством запрет на импорт товаров из государства-агрессора, директор предприятия продолжил сотрудничество с российской стороной", - сообщил Кравченко.

По его данным, "для обхода ограничений подозреваемый привлек белорусскую компанию-посредника". "Именно на нее оформили поставку оборудования, которое впоследствии ввезли на территорию Украины транзитом через одну из стран ЕС", - указал он.

"В рамках этой схемы российскому поставщику перечислили остаток по договору в размере более 382 тыс. евро. С целью ускорения поставок подозреваемый также пообещал представителю агрессора дополнительные 92,4 тыс. евро за отгрузку и покрытие НДС", - указал Генпрокурор.

Таким образом мужчина добровольно и сознательно способствовал получению прибыли предприятием государства-агрессора, часть которой в виде налогов поступает в бюджет рф и используется для финансирования ее вооруженных сил - отметил Кравченко.

Во время обысков на предприятии, по его словам, изъяты товарно-транспортные документы, мобильные телефоны и компьютерная техника.

"Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины в городе Киеве. Ему сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). По ходатайству прокурора суд избрал ему безальтернативную меру пресечения − содержание под стражей", - сообщил Генпрокурор.

"Каждый, кто помогает врагу обходить санкции и финансирует российский бюджет, будет нести ответственность перед законом. Работа по выявлению пособников агрессора продолжается. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

