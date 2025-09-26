День альпаки та Всесвітній день контрацепції: що ще відзначають 26 вересня

Сьогодні, 26 вересня у світі відзначають День альпаки та Всесвітній день контрацепції, покликаний привернути увагу до важливості говорити про захист від небажаної вагітності без табу, пише УНН.

День Альпаки

Альпака - це свійська тварина з родини верблюжих, що живе високо в Андах: на території Еквадору, південного Перу, північного Чилі та західної Болівії. Її головне багатство - надзвичайно м’яка шерсть, якої одна тварина дає до чотирьох кілограмів на рік.

День альпаки започаткували 1997 року, щоб привернути увагу до цих унікальних тварин, яких мешканці гір розводять уже століттями. Свято покликане нагадати про необхідність збереження альпак, їхню роль у сільському господарстві та вплив на довкілля. У 2014-му Асоціація власників альпак започаткувала власну традицію святкування, щоб розповідати людям про значення цих тварин у повсякденному житті.

Європейський день мов

26 вересня в Європі відзначають День мов, аби підтримати мовне різноманіття і розвиток викладання мов у світі.

Феномен багатомовності цікавив учених ще здавна: одні легко опановують кілька мов, іншим складно навіть з рідною. У XVIII–XIX століттях знання іноземних мов вважалося ознакою доброго тону - модно було вставляти французькі, німецькі чи латинські вислови.

ЄС офіційно визнає 24 мови, всі документи та рішення перекладаються на кожну з них, а громадяни можуть звертатися до євроінституцій своєю мовою й отримувати відповідь. На високому рівні виступи учасників перекладаються за потреби.

Попри проголошену рівність мов, у внутрішній роботі євроорганів переважають англійська, французька й частково німецька. Щоб зберегти й розвивати навіть найменші мови, ЄС закликає вивчати кілька іноземних мов і продовжувати навчання у зрілому віці.

Всесвітній день контрацепції

Всесвітній день контрацепції, що відзначається 26 вересня, покликаний привернути увагу до наслідків браку статевої освіти й закликати говорити про захист від небажаної вагітності без табу. Ініціатори наголошують: кожна вагітність має бути бажаною, а для цього людям слід надати знання та право самостійно обирати методи контрацепції.

Сучасні засоби не лише знижують ризик інфекцій, що передаються статевим шляхом, а й дають жінкам змогу планувати освіту та кар’єру.

За даними Фонду народонаселення ООН, понад 250 мільйонів жінок, які хочуть уникнути вагітності, досі не користуються безпечними методами через міфи, страх побічних ефектів, тиск близьких або брак доступу.

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї

Повна ліквідація ядерної зброї залишається ключовою метою ООН з 1946 року. З 1959-го питання роззброєння постійно обговорюється на міжнародних конференціях, а в 1978 році Генасамблея визначила його пріоритетним завданням, підтриманим усіма генеральними секретарями ООН.

Станом на 2015 рік у світі налічувалося близько 16 000 одиниць ядерної зброї, а країни-володарі не лише зберігають арсенали, а й модернізують їх. Жодна одиниця не була фізично знищена за міжнародними угодами, а переговори про повне роззброєння не ведуться.

Щоб наголосити на важливості цієї проблеми, Генасамблея ООН заснувала 26 вересня Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Він нагадує світовій спільноті про пріоритет глобального роззброєння, переваги без’ядерного світу та соціально-економічні вигоди.

Всесвітній день здоров’я довкілля

26 вересня відзначають Всесвітній день здоров’я, який започаткували у 2011 році в Індонезії. Під час першого святкування студенти самі написали слова та музику гімну свята.

Вже наступного року подію почали відзначати в багатьох країнах Європи та Африки, акцентуючи увагу на чистоті довкілля: люди виходили прибирати парки, сквери та вулиці. З 2013 року до святкування долучилися США, Канада, Австралія, країни Азії та Великобританія.

Активісти закликають громадськість долучатися до збереження природи, адже кожна людина може зробити свій внесок у покращення стану довкілля.

День народження грамофона

26 вересня шанувальники класичної музики святкують День народження грамофона. У 1877 році американський винахідник Томас Едісон створив пристрій для запису звуку на платівку - фонограф. Того ж року Еміль Берлінер отримав патент на свій винахід - грамофон. Цей музичний апарат швидко здобув популярність серед поціновувачів музики завдяки простому механізму та чистому відтворенню звуку.

Попри те, що сьогодні його замінили сучасні аудіопристрої, мільйони меломанів продовжують відзначати свято, збираючись разом для прослуховування класичних записів та найвідоміших пісень минулого.

День апостола і євангеліста Іоана Богослова

26 вересня вшановують Івана Богослова, який проповідував вчення Христа, а після його проповідей відбувалися чудеса.

Іван перебував поруч з Христом під час Таємної Вечері, а після розп’яття залишався під хрестом разом з Богородицею, оплакуючи Спасителя. Саме тоді він почув слова, що Діва Марія тепер його мати, і піклувався про неї до її Успіння.

Як і Ісус, апостол зазнав зради та переслідувань: його арештували, привели на суд до Риму та засудили до смертної кари, проте Іван вижив після отрути та навіть киплячої олії, залишившись неушкодженим.

