День альпаки и Всемирный день контрацепции: что еще отмечают 26 сентября

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Сегодня отмечают День альпаки, Всемирный день контрацепции и Европейский день языков. Также 26 сентября – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Всемирный день здоровья окружающей среды и День рождения граммофона.

День альпаки и Всемирный день контрацепции: что еще отмечают 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, в мире отмечают День альпаки и Всемирный день контрацепции, призванный привлечь внимание к важности говорить о защите от нежелательной беременности без табу, пишет УНН.

День Альпаки

Альпака — это домашнее животное из семейства верблюжьих, обитающее высоко в Андах: на территории Эквадора, южного Перу, северного Чили и западной Боливии. Её главное богатство — необычайно мягкая шерсть, которой одно животное даёт до четырёх килограммов в год.

День альпаки был учреждён в 1997 году, чтобы привлечь внимание к этим уникальным животным, которых жители гор разводят уже столетиями. Праздник призван напомнить о необходимости сохранения альпак, их роли в сельском хозяйстве и влиянии на окружающую среду. В 2014 году Ассоциация владельцев альпак учредила собственную традицию празднования, чтобы рассказывать людям о значении этих животных в повседневной жизни.

Европейский день языков

26 сентября в Европе отмечают День языков, чтобы поддержать языковое разнообразие и развитие преподавания языков в мире.

Феномен многоязычия интересовал учёных ещё издавна: одни легко овладевают несколькими языками, другим сложно даже с родным. В XVIII–XIX веках знание иностранных языков считалось признаком хорошего тона — модно было вставлять французские, немецкие или латинские выражения.

ЕС официально признаёт 24 языка, все документы и решения переводятся на каждый из них, а граждане могут обращаться в евроинституты на своём языке и получать ответ. На высоком уровне выступления участников переводятся по необходимости.

Несмотря на провозглашённое равенство языков, во внутренней работе евроорганов преобладают английский, французский и частично немецкий. Чтобы сохранить и развивать даже самые малые языки, ЕС призывает изучать несколько иностранных языков и продолжать обучение в зрелом возрасте.

Требования Путина относительно русского языка и церкви в Украине неприемлемы - языковой омбудсмен18.08.25, 03:19 • 5345 просмотров

Всемирный день контрацепции

Всемирный день контрацепции, отмечаемый 26 сентября, призван привлечь внимание к последствиям отсутствия полового образования и призвать говорить о защите от нежелательной беременности без табу. Инициаторы подчёркивают: каждая беременность должна быть желанной, а для этого людям следует предоставить знания и право самостоятельно выбирать методы контрацепции.

Современные средства не только снижают риск инфекций, передающихся половым путём, но и дают женщинам возможность планировать образование и карьеру.

По данным Фонда народонаселения ООН, более 250 миллионов женщин, которые хотят избежать беременности, до сих пор не пользуются безопасными методами из-за мифов, страха побочных эффектов, давления близких или отсутствия доступа.

По указанию чиновников администрации Трампа в Бельгии хотят сжечь контрацептивов почти на $10 млн - NYT12.09.25, 11:21 • 3985 просмотров

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

Полная ликвидация ядерного оружия остаётся ключевой целью ООН с 1946 года. С 1959 года вопрос разоружения постоянно обсуждается на международных конференциях, а в 1978 году Генассамблея определила его приоритетной задачей, поддержанной всеми генеральными секретарями ООН.

По состоянию на 2015 год в мире насчитывалось около 16 000 единиц ядерного оружия, а страны-обладатели не только сохраняют арсеналы, но и модернизируют их. Ни одна единица не была физически уничтожена по международным соглашениям, а переговоры о полном разоружении не ведутся.

Чтобы подчеркнуть важность этой проблемы, Генассамблея ООН учредила 26 сентября Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Он напоминает мировому сообществу о приоритете глобального разоружения, преимуществах безъядерного мира и социально-экономических выгодах.

Всемирный день здоровья окружающей среды

26 сентября отмечают Всемирный день здоровья, который был учреждён в 2011 году в Индонезии. Во время первого празднования студенты сами написали слова и музыку гимна праздника.

Уже в следующем году событие начали отмечать во многих странах Европы и Африки, акцентируя внимание на чистоте окружающей среды: люди выходили убирать парки, скверы и улицы. С 2013 года к празднованию присоединились США, Канада, Австралия, страны Азии и Великобритания.

Активисты призывают общественность присоединяться к сохранению природы, ведь каждый человек может внести свой вклад в улучшение состояния окружающей среды.

Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда24.09.25, 16:27 • 77217 просмотров

День рождения граммофона

26 сентября поклонники классической музыки празднуют День рождения граммофона. В 1877 году американский изобретатель Томас Эдисон создал устройство для записи звука на пластинку — фонограф. В том же году Эмиль Берлинер получил патент на своё изобретение — граммофон. Этот музыкальный аппарат быстро завоевал популярность среди ценителей музыки благодаря простому механизму и чистому воспроизведению звука.

Несмотря на то, что сегодня его заменили современные аудиоустройства, миллионы меломанов продолжают отмечать праздник, собираясь вместе для прослушивания классических записей и самых известных песен прошлого.

День апостола и евангелиста Иоанна Богослова

26 сентября чествуют Иоанна Богослова, который проповедовал учение Христа, а после его проповедей происходили чудеса.

Иоанн находился рядом с Христом во время Тайной Вечери, а после распятия оставался под крестом вместе с Богородицей, оплакивая Спасителя. Именно тогда он услышал слова, что Дева Мария теперь его мать, и заботился о ней до её Успения.

Как и Иисус, апостол подвергся предательству и преследованиям: его арестовали, привели на суд в Рим и приговорили к смертной казни, однако Иоанн выжил после яда и даже кипящего масла, оставшись невредимым.

Зеленский встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем: обсуждали мир, свободу и будущее украинской церкви23.09.25, 03:36 • 3264 просмотра

Алена Уткина

