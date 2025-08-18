Требования Путина относительно русского языка и церкви в Украине неприемлемы - языковой омбудсмен

$41.450.00
48.440.00
ukenru
17 августа, 18:51 • 8714 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
17 августа, 17:11 • 15710 просмотра
Киевлян предупредили о громких звуках в центре города 17 августа: что произошло
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 31839 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 63128 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 125922 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 84665 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 82505 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 66683 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 54583 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248142 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0м/с
68%
747мм
Популярные новости
Трамп встретится с Зеленским наедине, без лидеров стран Европы - Bild17 августа, 15:35 • 25277 просмотра
Пограничники обнаружили контрабанду на крупную сумму денег: что было изъятоPhoto17 августа, 15:56 • 5352 просмотра
Зеленский ответил на предложения о территориальных уступках россии17 августа, 16:24 • 6782 просмотра
Израиль готовит переселение палестинцев из зон боевых действий в Секторе Газа: что известно17 августа, 16:52 • 8606 просмотра
В Израиле массовые протесты за возвращение заложников и прекращение войны в Секторе ГазаPhoto17 августа, 19:19 • 8350 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 63134 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 368132 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 318894 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 322189 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 328673 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Ребенок
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Франция
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 23642 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 22609 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 58456 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 47968 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 179893 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Бильд
Truth Social
Футбол
Шахед-136

Требования Путина относительно русского языка и церкви в Украине неприемлемы - языковой омбудсмен

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что требования Путина относительно русского языка и московской патриархии неприемлемы. Она подчеркнула, что это инструменты идеологической войны против независимости Украины.

Требования Путина относительно русского языка и церкви в Украине неприемлемы - языковой омбудсмен

Требования российского диктатора Владимира Путина предоставить русскому языку статус официального в Украине и легитимизировать московскую патриархию неприемлемы. Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, Путин в очередной раз пытается диктовать Украине свои условия: так, среди "требований", озвученных во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, - предоставить русскому языку статус официального и легитимизировать московскую патриархию.

Эти требования – циничны и неприемлемы. Они не имеют ничего общего с правами человека или свободой выбора. Это – оружие идеологической войны, направленное на подрыв украинской независимости, раскол общества и возвращение нас в колониальный статус

- отметила языковой омбудсмен.

Она указывает, что русский язык – это не "язык общения", как пытается представить кремль.

Это – инструмент имперской политики, которым веками насаждали неполноценность, уничтожали украинскую культуру и пытались стереть нашу идентичность. Московская патриархия – часть того же механизма подчинения

- считает Ивановская.

Появились условия кремля относительно возможного завершения войны в Украине - Reuters17.08.25, 09:34 • 4724 просмотра

Она подчеркнула, что Украина уже заплатила огромную цену за право быть собой.

"Тысячи жизней отданы на фронте, в наших мирных городах и селах – и каждая из них доказывает: наш язык, наша вера, наша культура не продаются и не обмениваются на призрачный "мир". Мы должны быть сознательными: уступки в языковом вопросе равны уступкам в вопросе свободы. Шаг назад в языке – это шаг к потере государства. Украинский был, есть и будет единственным государственным языком. Наша сила – в собственном слове. Наша свобода – в украинском языке. Язык – это оружие. И мы не позволим его отобрать", - резюмировала Ивановская.

Контекст

По информации The New York Times, российский диктатор Владимир Путин во время саммита на Аляске попросил гарантий того, что русский язык станет официальным в Украине, а также требовал безопасности для русских православных церквей.

Напомним

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская призывает обновить закон о ратификации Европейской хартии языков. Она предлагает исключить русский язык из перечня тех, что нуждаются в защите, поскольку он не нуждается в поддержке Украины.

Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15.07.25, 22:40 • 380346 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Обществополитика
Владимир Путин
Украина