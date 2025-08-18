Требования Путина относительно русского языка и церкви в Украине неприемлемы - языковой омбудсмен

Требования российского диктатора Владимира Путина предоставить русскому языку статус официального в Украине и легитимизировать московскую патриархию неприемлемы. Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, Путин в очередной раз пытается диктовать Украине свои условия: так, среди "требований", озвученных во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, - предоставить русскому языку статус официального и легитимизировать московскую патриархию.

Эти требования – циничны и неприемлемы. Они не имеют ничего общего с правами человека или свободой выбора. Это – оружие идеологической войны, направленное на подрыв украинской независимости, раскол общества и возвращение нас в колониальный статус - отметила языковой омбудсмен.

Она указывает, что русский язык – это не "язык общения", как пытается представить кремль.

Это – инструмент имперской политики, которым веками насаждали неполноценность, уничтожали украинскую культуру и пытались стереть нашу идентичность. Московская патриархия – часть того же механизма подчинения - считает Ивановская.

Появились условия кремля относительно возможного завершения войны в Украине - Reuters

Она подчеркнула, что Украина уже заплатила огромную цену за право быть собой.

"Тысячи жизней отданы на фронте, в наших мирных городах и селах – и каждая из них доказывает: наш язык, наша вера, наша культура не продаются и не обмениваются на призрачный "мир". Мы должны быть сознательными: уступки в языковом вопросе равны уступкам в вопросе свободы. Шаг назад в языке – это шаг к потере государства. Украинский был, есть и будет единственным государственным языком. Наша сила – в собственном слове. Наша свобода – в украинском языке. Язык – это оружие. И мы не позволим его отобрать", - резюмировала Ивановская.

Контекст

По информации The New York Times, российский диктатор Владимир Путин во время саммита на Аляске попросил гарантий того, что русский язык станет официальным в Украине, а также требовал безопасности для русских православных церквей.

Напомним

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская призывает обновить закон о ратификации Европейской хартии языков. Она предлагает исключить русский язык из перечня тех, что нуждаются в защите, поскольку он не нуждается в поддержке Украины.

