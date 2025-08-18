$41.450.00
Вимоги путіна щодо російської мови і церкви в Україні є неприйнятними - мовна омбудсменка

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що вимоги путіна щодо російської мови та московської патріархії є неприйнятними. Вона підкреслила, що це інструменти ідеологічної війни проти незалежності України.

Вимоги путіна щодо російської мови і церкви в Україні є неприйнятними - мовна омбудсменка

Вимоги російського диктатора володимира путіна надати російській мові статус офіційної в Україні та легітимізувати московську патріархію є неприйнятними. Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, путін вкотре намагається диктувати Україні свої умови: так, серед "вимог", озвучених під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом, - надати російській мові статус офіційної та легітимізувати московську патріархію.

Ці вимоги – цинічні й неприйнятні. Вони не мають нічого спільного з правами людини чи свободою вибору. Це – зброя ідеологічної війни, спрямована на підрив української незалежності, розкол суспільства та повернення нас у колоніальний статус

- зазначила мовна омбудсменка.

Вона вказує, що російська мова – це не "мова спілкування", як намагається представити кремль.

Це – інструмент імперської політики, яким століттями насаджували меншовартість, знищували українську культуру й намагалися стерти нашу ідентичність. московська патріархія – частина того ж механізму підкорення

- вважає Івановська.

З'явились умови кремля щодо можливого завершення війни в Україні - Reuters17.08.25, 09:34 • 4724 перегляди

Вона підкреслила, що Україна вже заплатила величезну ціну за право бути собою.

"Тисячі життів віддані на фронті, в наших мирних містах та селах – й кожне із них доводить: наша мова, наша віра, наша культура не продаються і не обмінюються на примарний "мир". Ми маємо бути свідомими: поступки у мовному питанні дорівнюють поступкам у питанні свободи. Крок назад у мові – це крок до втрати держави. Українська була, є і буде єдиною державною мовою. Наша сила – у власному слові. Наша свобода – в українській мові. Мова – це зброя. І ми не дозволимо її відібрати", - резюмувала Івановська.

Контекст

За інформацією The New York Times, російський диктатор володимир путін під час саміту на Алясці попросив гарантій того, що російська мова стане офіційною в Україні, а також вимагав безпеки для російських православних церков.

Нагадаємо

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська закликає оновити закон про ратифікацію Європейської хартії мов. Вона пропонує виключити російську мову з переліку тих, що потребують захисту, оскільки вона не потребує підтримки України.

Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську15.07.25, 22:40 • 380346 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Володимир Путін
Україна