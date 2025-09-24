$41.380.00
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все детали
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления Украины с капиталом 150 млн долларов будет создателем рынка критического сырья и горнодобывающей отрасли. Фонд также будет развивать систему страхования военных и политических рисков для привлечения инвесторов.

Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда

Минэкономики хочет, чтобы американо-украинский инвестиционный фонд восстановления Украины был market maker (создателем рынка) критического сырья, горнодобывающей отрасли. Об этом заявил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егор Перелыгин во время выступления на международном форуме United by Mining, передает УНН.

Обе стороны внесут полные 150 млн долл. в этом году (в Инвестиционный фонд восстановления – ред.) и то, что останется в следующем году. То есть сейчас 150 млн долл. будет общим объемом капитала. Фонд будет наполняться за счет ренты с новых спецразрешений (на пользование недрами – ред.), а за счет других поступлений, например с аукционов спецразрешений 

- сказал Перелыгин.

Он очертил главную задачу американо-украинского инвестиционного фонда восстановления Украины.

Фонд является де-факто market maker (создателем рынка), мы хотим и строим систему таким образом, чтобы Фонд был market maker на рынке критического сырья, в горнодобывающей отрасли. Фонд хочет видеть стратегических партнеров 

- пояснил заместитель министра экономики.

Добыча лития

Перелыгин отметил, что литий есть в перечне интересных минералов, металлов и другого критического сырья в условиях создания Инвестиционного фонда.

Инвест-протоколы Фонда еще не утверждены. Поэтому какими будут стопроцентно критерии, стандарты и процедуры, я еще не могу комментировать, потому что мы находимся в процессе. Фонд будет ждать пока будут утверждены инвест-протоколы, мы понимаем, что это будет в этом году в ближайшие два месяца 

- рассказал Перелыгин.

Инвестиционный фонд восстановления Украины из США стартует с проектов графита, титана и лития05.06.25, 03:35 • 4408 просмотров

Политические и военные риски

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа во время выступления на международном форуме United by Mining отметил, что американо-украинский инвестиционный фонд позволит развиваться системе страхования военных и политических рисков.

Когда мы говорим с потенциальными инвесторами, то политические риски – это как раз один из принципиальных вопросов, которые есть. Потому что вкладывать в такие проекты – это инвестиции на десятки лет. Мировая практика показывает, что инвестор должен быть максимально полностью застрахован от любых случаев. То есть, если мы говорим о десятилетиях, это и возможность смены правительства, национализации проекта. Для того чтобы международные компании приходили нужно максимально покрыть их риски. Сейчас мы выстроили эту экосистему, она уже постепенно работает. В целом страхование военных рисков уже покрыто в Украине на сумму около 1 млрд долларов 

- рассказал Телюпа.

Драфт стратегии критических минералов

Телюпа заявил, что правительство видит четкое развитие отрасли не только как добывающей.

Мы сейчас подготовили драфт стратегии критических минералов. Сейчас будем переходить к более детальным обсуждениям, встречам с нашими международными партнерами, повторному обсуждению с рынком. Там основной вывод этой стратегии, что для того, чтобы росла экономика Украины основной фокус должен быть не на добыче, а именно на переработке, затем на товарном производстве. Есть четкое видение, какие приоритетные минералы и соответственно переработка должна развиваться в первую очередь. Мы будем это все обсуждать с рынком, потому что видим, что как раз больше продукция с большей добавленной стоимостью позволит расти украинскому экспорту и украинскому бизнесу 

- сказал Телюпа.

Потому что, по его словам, варианты перспективы роста сырьевого экспорта достаточно ограничены, поэтому основной фокус остается на переработке и товарном производстве.

Сейчас уже подготовлен инвестиционный портфель проектов, который постоянно наполняется. Там сейчас есть 12 инвестиционных проектов. Проекты на 2,4 млрд долларов 

- отметил Телюпа.

Какие регионы интересуют США для добычи полезных ископаемых в Украине - ответ Минэкономики17.09.25, 16:48 • 3178 просмотров

Контекст

17 сентября Международная корпорация по финансированию развития (DFC) объявила о выделении 75 миллионов долларов в американо-украинский инвестиционный фонд восстановления, в качестве первого взноса для запуска инвестиций фонда в критически важные минералы, углеводороды и связанную инфраструктуру в Украине.

Украина удвоит этот взнос. Таким образом, стартовые позиции будут насчитывать 150 млн. долл. 

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщал, что Киев ожидает, что к концу этого года в Инвестиционном фонде восстановления будет 150 млн долл. А к концу 2028 года объем может вырасти не менее чем на 200 млн. долл. Этих средств достаточно, чтобы начать первые масштабные инвестиции.

Анна Мурашко

