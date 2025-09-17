$41.180.06
Какие регионы интересуют США для добычи полезных ископаемых в Украине - ответ Минэкономики

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Американские партнеры рассматривают все контролируемые Украиной территории для добычи полезных ископаемых в рамках Инвестиционного фонда восстановления Украины и США. География интересов охватывает всю страну, включая Кировоградскую и Житомирскую области.

Какие регионы интересуют США для добычи полезных ископаемых в Украине - ответ Минэкономики

Американские партнеры рассматривают все контролируемые Украиной территории для добычи полезных ископаемых в рамках Инвестиционного фонда восстановления Украины и США. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент УНН.

Детали

Соболев прокомментировал, какие именно сейчас регионы интересуют американцев для добычи полезных ископаемых в рамках фонда.

"Американская сторона рассматривает все территории, которые контролирует Украина. Они смотрели объекты в Кировоградской, Житомирской областях. География интересов охватывает всю страну, и здесь нет исключений. Понятно, что на этапе инвестиционной оценки для каждого конкретного проекта будут учитываться риски и условия страхования. Это стандартная практика, и именно тогда инвесторы будут принимать решения об участии", - сказал министр.

Дополнение

15 сентября Алексей Соболев сообщал, что американским партнерам показали объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Делегация побывала в Кировоградской области, где осмотрела Бирзуловский ГОК и Ликаревское месторождение.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что работа Инвестиционного фонда восстановления Украины и США может стартовать с проектов по графиту, титану и литию.

17 сентября стало известно, что Международная финансовая корпорация развития США (DFC) сделала инвестиционное обязательство в Инвестиционный фонд восстановления объемом 75 млн долл., и Украина удвоит этот вклад. Таким образом, стартовые позиции будут насчитывать 150 млн. долл.

Анна Мурашко

ЭкономикаПолитика
Соединённые Штаты
Украина