Які регіони цікавлять США для видобутку корисних копалин в Україні - відповідь Мінекономіки
Київ • УНН
Американські партнери розглядають усі контрольовані Україною території для видобутку корисних копалин у межах Інвестиційного фонду відбудови України та США. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент УНН.
Деталі
Соболев прокоментував, які саме зараз регіони цікавлять американців для видобутку корисних копалин в межах фонду.
"Американська сторона розглядає всі території, які контролює Україна. Вони дивились об’єкти на Кіровоградщині, Житомирщині. Географія інтересів охоплює всю країну, і тут немає виключень. Зрозуміло, що на етапі інвестиційної оцінки для кожного конкретного проєкту враховуватимуться ризики та умови страхування. Це стандартна практика, і саме тоді інвестори ухвалюватимуть рішення щодо участі", - сказав міністр.
Доповнення
15 вересня Олексій Соболев повідомляв, що американським партнерам показали об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Делегація побувала на Кіровоградщині, де оглянула Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що робота Інвестиційного фонду відбудови України та США може стартувати з проєктів щодо графіту, титану та літію.
17 вересня стало відомо, що Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Інвестиційний фонд відбудови обсягом 75 млн дол., й Україна подвоїть цей внесок. Таким чином, стартові позиції будуть нараховувати 150 млн. дол.