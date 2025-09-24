Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду

Мінекономіки хоче, щоб американсько-український інвестиційний фонд відбудови України був market maker (творцем ринку) критичної сировини, гірничодобувній галузі. Про це заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін під час виступу на міжнародному форумі United by Mining, передає УНН.

Обидві сторони внесуть повні 150 млн дол в цьому році (у у Інвестиційний фонд відбудови – ред.) й те, що залишиться в наступному році. Тобто наразі 150 млн дол. буде загальним обсягом капіталу. Фонд буде наповнюватися за рахунок ренти з нових спецдозволів (на користування надрами – ред.), а за рахунок інших надходжень, наприклад з аукціонів спецдозволів - сказав Перелигін.

Він окреслив головне завдання американсько-українського інвестиційного фонду відбудови України.

Фонд є де-факто market maker (творцем ринку), ми хочемо й будуємо систему таким чином, щоб Фонду буде market maker на ринку критичної сировини, у гірничодобувній галузі. Фонд хоче бачити стратегічних партнерів - пояснив заступник міністра економіки.

Видобуток літію

Перелигін зазначив, що літій є в переліку цікавих мінералів, металів та іншох критичної сировини в умовах створення Інвестиційного фонду.

Інвест-протоколи Фонду ще не затверджені. Тому якими будуть стовідсотково критерії, стандарти та процедури, я ще не можу коментувати, тому що ми знаходимось в процесі. Фонд буде чекати поки будуть затверджені інвест-протоколи, ми розуміємо, що це буде в цьому році у найближчі два місяці - розповів Перелигін.

Інвестиційний фонд відбудови України зі США стартує з проєктів графіту, титану та літію

Політичні та військові ризики

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа під час виступу на міжнародному форумі United by Mining зазначив, що американсько-український інвестиційний фонд дасть можливість розвиватися системі страхування військових та політичних ризиків.

Коли ми говоримо з потенційними інвесторами, то політичні ризики – це як раз одне з принципових питань, які є. Тому що вкладати в такі проєкти – це інвестиції на десятки років. Світова практика показує, що інвестор має бути максимально повністю застрахований від будь-яких випадків. Тобто, якщо ми говоримо про десятиліття, це й можливість зміни уряду, націоналізації проєкту. Для того щоб міжнародні компанії приходили потрібно максимально покрити їх ризики. Наразі ми вибудували цю екосистему, вона вже поступово працює. Загалом страхування воєнних ризиків вже покрито в Україні на суму близько 1 млрд доларів - розповів Телюпа.

Драфт стратегії критичних мінералів

Телюпа заявив, що уряд бачить чіткий розвиток галузі не тільки як видобувної.

Ми наразі підготували драфт стратегії критичних мінералів. Наразі будемо переходити до більш детальних обговорень, зустрічі з нашими міжнародними партнерами, повторне обговорення з ринком. Там основний висновок цієї стратегії, що для того, щоб зростала економіка України основний фокус має бути не на видобутку, а саме на переробці, потім на товарному виробництві. Є чітке бачення, які пріоритетні мінерали та відповідно переробка має розвиватися найпершою. Ми будемо це все обговорювати з ринком, тому що бачимо, що як раз більше продукція з більшою доданою вартістю дасть змогу зростати українському експорту й українському бізнесу - сказав Телюпа.

Тому що, за його словами, варіанти перспективи зростання сировинного експорту досить обмежені, тому основний фокус залишається на переробці й товарному виробництву.

Наразі вже підготовлений інвестиційний портфель проєктів, який постійно наповнюється. Там зараз є 12 інвестиційних проєктів. Проєкти на 2,4 млрд доларів - зазначив Телюпа.

Які регіони цікавлять США для видобутку корисних копалин в Україні - відповідь Мінекономіки

Контекст

17 вересня Міжнародна корпорація з фінансування розвитку (DFC) оголосила про виділення 75 мільйонів доларів в американсько-український інвестиційний фонд відбудови, у якості першого внеску для запуску інвестицій фонду в критично важливі мінерали, вуглеводні та пов’язану інфраструктуру в Україні.

Україна подвоїть цей внесок. Таким чином, стартові позиції будуть нараховувати 150 млн. дол.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомляв, що Київ очікує, що до кінця цього року в Інвестиційному фонді відбудови буде 150 млн дол. А до кінця 2028 року обсяг може зрости не менше ніж на 200 млн. дол. Цих коштів достатньо, щоб розпочати перші масштабні інвестиції.