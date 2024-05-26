Данія запропонувала ЄС план дій щодо інтеграції України в європейську оборонну промисловість
Київ • УНН
Данія та сім інших країн ЄС пропонують план дій щодо інтеграції України в європейську оборонну промисловість.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен та глави Міноборони Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів і Польщі надіслали спільний лист до інституцій ЄС, щодо напрямів співпраці з оборонною промисловістю України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.
У листі, зокрема, до Європейської комісії, Єдиної зовнішньополітичної служби ЄС, Європейського оборонного агентства пропонуються чотири конкретні напрямки співпраці з оборонною промисловістю України.
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"Разом із сімома іншими міністрами оборони ми пропонуємо якомога швидше розробити план дій ЄС щодо інтеграції України в європейську оборонну промисловість. Серед іншого, це забезпечить доступ України до програм ЄС для оборонної промисловості та оборонних інновацій. Зміцнення української оборонної промисловості необхідне для України - і для нашої безпеки поставок у Європі", - заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Згідно з даними Європейської комісії, майже 80 відсотків оборонного обладнання, закупленого країнами-членами ЄС після повномасштабного вторгнення росії в Україну, було придбано за межами Європи. Але ця тенденція нестійка, якщо Європа хоче створити промисловість, здатну задовольнити потреби своїх країн-членів.
Зазначається, що забезпечення надійності поставок у Європі є необхідною умовою для продовження військової підтримки України з боку ЄС і здатності ЄС взяти на себе більшу відповідальність за свою власну безпеку.
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У листі восьмеро колег-міністрів також наголошують на необхідності нарощування потенціалу технічного обслуговування на місцях в Україні за допомогою промислових партнерств.
"Для того щоб це вдалося, нам потрібна хороша структура ЄС для створення довгострокових і стратегічних промислових партнерств між українськими та європейськими компаніями. Данія зробила перший крок і оголосила, що ми будемо напряму інвестувати в українську оборонну промисловість. Це, безумовно, зміцнить Україну, якщо більше країн ЄС підтримають датські інвестиції і наслідуватимуть наш приклад", - зауважив міністр оборони Данії.
Крім зміцнення європейської оборонної промисловості, питання про подальшу військову підтримку України з боку ЄС стоятиме на порядку денному сьогоднішньої зустрічі міністрів оборони в Брюсселі.
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