Всі сказали - ні: Зеленський про прохання до Байдена та ЄС ввести санкції проти рф перед вторгненням

Президент України Володимир Зеленський перед початком широкомасштабного вторгнення просив президента США Джо Байдена та Європейський Союз ввести санкції проти кремля, путіна, його оточення, енергетики. Однак, що Байден, що ЄС відповіли відмовою, сказавши, що спочатку крок повинні зробити росіяни, а будуть зроблені відповідні кроки. Про це Зеленський заявив у розмові з журналістам з Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, передає УНН.

Я просив президента Байдена та Європейський Союз ввести санкції проти кремля, путіна, його оточення, енергетики до моменту вторгнення, щоб він знав, що буде боляче. Щоб їхні люди знали, що буде боляче економічно. Але ніхто нас не чув. Всі сказали, що ні: спочатку крок повинні зробити росіяни, а потім ми зробимо відповідні кроки. І що зрештою? У результаті великі людські втрати, непоправні. І мені здається, що це катастрофа. Мені здається, ми сидимо з вами в руїні. Вбиті люди, долі, знущання. Який позитив? Ви лише чуєте, що десь там далеко буде черговий удар