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Всі сказали - ні: Зеленський про прохання до Байдена та ЄС ввести санкції проти рф перед вторгненням

Всі сказали - ні: Зеленський про прохання до Байдена та ЄС ввести санкції проти рф перед вторгненням

Київ • УНН

 • 59223 перегляди

Перед вторгненням росії президент України Зеленський звернувся до США та ЄС з проханням запровадити превентивні санкції проти росії, путіна та енергетичного сектору, але вони відмовилися, що призвело до великих людських втрат для України.

Президент України Володимир Зеленський перед початком широкомасштабного вторгнення просив президента США Джо Байдена та Європейський Союз ввести санкції проти кремля, путіна, його оточення, енергетики. Однак, що Байден, що ЄС відповіли відмовою, сказавши, що спочатку крок повинні зробити росіяни, а будуть зроблені відповідні кроки. Про це Зеленський заявив у розмові з журналістам з Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, передає УНН.

Я просив президента Байдена та Європейський Союз ввести санкції проти кремля, путіна, його оточення, енергетики до моменту вторгнення, щоб він знав, що буде боляче. Щоб їхні люди знали, що буде боляче економічно. Але ніхто нас не чув. Всі сказали, що ні: спочатку крок повинні зробити росіяни, а потім ми зробимо відповідні кроки. І що зрештою? У результаті великі людські втрати, непоправні. І мені здається, що це катастрофа. Мені здається, ми сидимо з вами в руїні. Вбиті люди, долі, знущання. Який позитив? Ви лише чуєте, що десь там далеко буде черговий удар 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше Зеленський заявив, що під можливим майбутнім російським ударом перебувають насамперед балтійські країни - Естонія, Литва, Латвія. Не виключенням також є Молдова та Казахстан, які є найближчими цілями рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

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