Зеленський: під можливим ударом рф насамперед можуть опинитись балтійські країни - Естонія, Литва, Латвія
Київ • УНН
Президент Зеленський попередив, що балтійські країни Естонія, Литва і Латвія перебувають під загрозою потенційного нападу або провокації з боку росії, посилаючись на нещодавні інциденти, такі як зняття росією прикордонних буїв в Естонії, як перевірку реакції НАТО.
Під можливим майбутнім російським ударом перебувають насамперед балтійські країни - Естонія, Литва, Латвія. Не виключенням також є Молдова та Казахстан, які є найближчими цілями рф. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістам з Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, передає УНН.
Ми вважаємо, що під ударом насамперед балтійські країни - Естонія, Литва, Латвія, і ми про це говорили всім нашим партнерам. На цих країнах можна спробувати перевірити реакцію НАТО на вторгнення чи незаконний перетин кордону цих країн з боку росії
Він зазначив, що вчора-позавчора це вже трапилося, коли росія спробували відсувати буї на річці Нарва на кордоні з Естонією.
Реакції жодної не було, відповідно, тому що країни НАТО дуже обережні. А росії це й треба - показати силу. Ми отримуємо інформацію про те, що серед їхніх пріоритетів балтійські країни, Молдова, Казахстан - це найближчі цілі російської федерації
Нагадаємо
росія демонтувала понад 20 естонських прикордонних буїв в естонських водах, що змусило Естонію вимагати пояснень і їх повернення, що призвело до ескалації напруженості між двома країнами.
Після усунення прикордонниками рф прикордонних буїв з річки Нарва, МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії Ленара Салімулліна. Раніше прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас назвала видалення буїв "прикордонним інцидентом" і заявила, що Естонія звернулася до росії за інформацією.