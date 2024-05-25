Зеленский: под возможным ударом рф в первую очередь могут оказаться балтийские страны - Эстония, Литва, Латвия

Под возможным будущим российским ударом находятся прежде всего балтийские страны - Эстония, Литва, Латвия. Не исключением также является Молдова и Казахстан, которые являются ближайшими целями рф. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистам из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, передает УНН.

Мы считаем, что под ударом прежде всего балтийские страны - Эстония, Литва, Латвия, и мы об этом говорили всем нашим партнерам. На этих странах можно попробовать проверить реакцию НАТО на вторжение или незаконное пересечение границы этих стран со стороны россии - сказал Зеленский.

Он отметил, что вчера-позавчера это уже случилось, когда россияне попытались отодвигать буи на реке Нарва на границе с Эстонией.

Реакции никакой не было, соответственно, потому что страны НАТО очень осторожны. А россии это и надо - показать силу. Мы получаем информацию о том, что среди их приоритетов балтийские страны, Молдова, Казахстан - это ближайшие цели российской федерации - добавил Зеленский.

Напомним

россия демонтировала более 20 эстонских пограничных буев в эстонских водах, что заставило Эстонию требовать объяснений и их возвращения, что привело к эскалации напряженности между двумя странами.

После устранения пограничниками рф пограничных буев с реки Нарва, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах россии в Эстонии Ленара Салимуллина. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала удаление буев "пограничным инцидентом" и заявила, что Эстония обратилась к россии за информацией.