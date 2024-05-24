МЗС Естонії викликало російського дипломата через інцидент із буями на річці Нарва
Київ • УНН
Естонія викликала російського дипломата після того, як російські прикордонники зняли навігаційні буї з річки Нарва. Акт рф загрожує ескалації напруженості, зазначає влада Естонії.
Після усунення прикордонниками рф прикордонних буїв з річки Нарва, МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії Ленара Салімулліна. Раніше прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас назвала видалення буїв "прикордонним інцидентом" і заявила, що Естонія звернулася до росії за інформацією.
Про це передає УНН із посиланням на Eesti Rahvusringhääling.
Деталі
Тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії Ленара Салімулліна викликали в МЗС Естонії після видалення прикордонниками РФ прикордонних буїв з річки Нарва. Про це повідомив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.
В естонському дипломатичному відомстві вважають це "провокаційним прикордонним інцидентом", - Естонія має намір вимагати повернення буїв.
Контекст
Естонські прикордонники заявили в четвер, що їхні російські колеги зняли 24 з 50 навігаційних буїв, нещодавно встановлених на естонській стороні річки Нарва.
Згідно з угодою між Естонією і Росією, судноплавні шляхи по річці Нарва щорічно прокладаються через природні зміни русла, а буї встановлюються щовесни для забезпечення безпечного судноплавства.
За словами естонської влади, Росія оскаржує розташування буїв після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас назвала видалення буїв "прикордонним інцидентом" і заявила, що Естонія звернулася до Росії за інформацією.
"Це прикордонний інцидент, точні обставини якого ми з'ясовуємо", - сказала вона журналістам.
Нагадаємо
За словами міністра закордонних справ Фінляндії, те що росія усунула буї на річці Нарва вздовж кордону з Естонією, є недружнім актом, спрямованим на створення плутанини.
Латвія засудила росію за вилучення буїв з естонської території річки Нарва24.05.24, 15:22 • 17855 переглядiв