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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за инцидента с буями на реке Нарва

МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за инцидента с буями на реке Нарва

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 14:01  •  3278 просмотра

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Эстония вызвала российского дипломата после того, как российские пограничники сняли навигационные буи с реки Нарва. Акт РФ грозит эскалации напряженности, отмечают власти Эстонии.

После устранения пограничниками рф пограничных буев с реки Нарва, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала удаление буев "пограничным инцидентом" и заявила, что Эстония обратилась к России за информацией.

Об этом передает УНН со ссылкой на Eesti Rahvusringhääling.

Детали

Временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина вызвали в МИД Эстонии после удаления пограничниками РФ пограничных буев с реки Нарва. Об этом сообщил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

В эстонском дипломатическом ведомстве считают это «провокационным пограничным инцидентом», - Эстония намерена требовать возвращения буев.

Контекст

Эстонские пограничники заявили в четверг, что их российские коллеги сняли 24 из 50 навигационных буев, недавно установленных на эстонской стороне реки Нарва.

Согласно договору между Эстонией и Россией, судоходные пути по реке Нарва ежегодно прокладываются из-за естественных изменений русла, а буи устанавливаются каждую весну для обеспечения безопасного судоходства.

По словам эстонских властей, Россия оспаривает расположение буев после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала удаление буев "пограничным инцидентом" и заявила, что Эстония обратилась к России за информацией.

«Это пограничный инцидент, точные обстоятельства которого мы выясняем», - сказала она журналистам.

Напомним,

По словам министра иностранных дел Финляндии, то что россия устранила буи на реке Нарва вдоль границы с Эстонией, является недружественным актом, направленным на создание путаницы.

Латвия осудила россию за изъятие буев из эстонской территории реки Нарва24 мая 2024, 12:22 • 7330 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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