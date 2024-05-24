Дії рф з буями на Нарві є актом, спрямованим на створення плутанини – МЗС Фінляндії
Київ • УНН
За словами міністра закордонних справ Фінляндії, те що росія усунул буї на річці Нарва вздовж кордону з Естонією, є недружнім актом, спрямованим на створення плутанини.
Фінляндія уважно стежить за ситуацією на водному кордоні Естонії, де російські прикордонники вилучили буї на річці Нарві. Про це попередила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, зазначивши, що дії рф в прикордонній річці є недружнім актом, який має загрозу плутанини, передає УНН.
Фінляндія уважно стежить за ситуацією після демонтажу Росією світлових буїв на річці Нарва. Дії Росії в прикордонній річці – черговий недружній акт, спрямований на внесення плутанини.
Посадовиця також пообіцяла солідарність з "близьким другом і союзником Естонією".
Латвія засудила росію за вилучення буїв з естонської території річки Нарва24.05.24, 15:22 • 17855 переглядiв